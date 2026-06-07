Quemar laurel los primeros días del mes: para qué sirve y por qué lo recomienda el Feng Shui

Quemar hojas de laurel durante los primeros días del mes es una práctica que muchas personas realizan como ritual simbólico vinculado a la renovación de energías y la búsqueda de prosperidad. Según el Feng Shui, esta costumbre puede ayudar a generar una sensación de limpieza energética y a atraer nuevas oportunidades para el período que comienza.

Por ese motivo, algunas tradiciones orientales recomiendan un ritual simple y económico que muchas personas adoptan al inicio de cada mes: quemar una o varias hojas de laurel dentro del hogar.

El laurel es una planta aromática utilizada desde la antigüedad en distintas culturas por su valor culinario, medicinal y simbólico. En el Feng Shui y otras tradiciones energéticas, se lo considera un elemento asociado con la abundancia, la protección y el éxito.

Al quemar hojas de laurel durante los primeros días del mes, algunas personas creen que el humo ayuda a liberar energías estancadas y a abrir espacio para nuevas oportunidades, objetivos y proyectos.

Además, su aroma herbal y característico puede contribuir a generar una sensación de bienestar y renovación dentro de los ambientes del hogar.

Desde la perspectiva del Feng Shui, esta práctica también se relaciona con la intención consciente de comenzar una nueva etapa con una energía más armoniosa y positiva.

Así, se presenta como un ritual simbólico, sencillo y económico que muchas personas incorporan al inicio de cada mes.

Especialistas en Feng Shui recomiendan utilizar hojas de laurel secas y enteras, ya que se queman con mayor facilidad y conservan mejor sus propiedades aromáticas.

También aconsejan realizar el ritual en espacios ventilados y utilizando recipientes resistentes al calor para hacerlo de manera segura. En cuanto al lugar, sugieren quemarlo:

Mantener este tipo de rituales simbólicos puede ayudar a muchas personas a iniciar cada mes con una actitud más positiva, organizada y enfocada en sus objetivos.

Fuente: TN