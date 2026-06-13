¿Qué pasó con Loan?: dudas y certezas a dos años de su desaparición y en la antesala del juicio a 17 acusados

Laudelina Peña será trasladada desde la cárcel federal de Mendoza, donde la resguardaron porque sufría constantes presiones de un grupo de abogados. Su esposo, Bernardino Benítez y su amigo Daniel "Fierrito" Ramírez viajarán desde la cárcel de Resistencia, Chaco. Con su tobillera electrónica, Mónica del Carmen Millapi debía llegar a Corrientes desde Neuquén, donde cumple prisión domiciliaria porque tiene dos hijos chiquitos, pero el Tribunal la autorizó a asistir de forma virtual.

María Victoria Caillava y su esposo, el marino Carlos Guido Pérez tendrán que viajar desde el Complejo Penitenciario III del NOA, en Salta. El comisario Walter Maciel será trasladado desde el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, al igual que "El Americano" Nicolás Soria , líder del segundo pelotón de personas que serán enjuiciadas a partir del próximo martes 16 de junio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, desapareció Loan, de 5 años, y aún hoy -aunque el juicio oral esta a horas de empezar- no está claro qué le pasó y menos aun dónde esta. El caso sigue caratulado como "sustracción y ocultamiento de un menores de edad" , algo muy difuso.

¿Puede llegar a estar vivo después de tanto tiempo? ¿Tuvo un accidente? ¿Lo asesinaron? ¿Quién calla y sabe? ¿Los acusados hablaran durante el debate que arranca la semana que viene?

Trata de personas, pedofilia, accidente de transito, un disparo que se le escapó a alguien. Todo parece estar en juego en este caso que conmovió a los argentinos como ningún otro en los últimos años.

Esta es la historia del caso hasta el día de hoy. Una historia que comenzará a ser repasada por el tribunal federal de Corrientes a través de la declaración de alrededor de unos 100 testigos . A juicio llegan 17 acusados : siete principales por la “sustracción y ocultamiento del menor” y 10 más por entorpecer la investigación.

Hace exactamente dos años Loan fue con su papá, José Peña a un almuerzo en lo de su abuela Catalina. Comieron, se sacaron fotos y en determinado momento los nenes y nenas presentes fueron con algunos mayores al naranjal. La desaparición de Loan fue fijada por la Justicia entre el momento que se le saca una foto caminando hacia allí, a las 13.52 y el instante en que la tía del nene y su marido se comunican por celular (14.25).

Recién a las 15.26 llaman a su mamá para avisarle que no lo encuentran. Un dato a tener en cuenta: 16.30 llega la Policía que había sido llamada a las 15.43.

Para entender cualquier secuencia de esta causa hay que presentar primero a los siete personajes principales de la trama que irán a juicio, todos detenidos a las pocas semanas de la desaparición del nene:

-Laudelina Peña : la tía paterna del nene, de 46 años, ama de casa, primario completo.

-Bernardino Benítez : su esposo, de 38 años, changarín, llegó hasta séptimo grado.

-Daniel “Fierrito” Ramírez: amigo de Benítez, 49 años, herrero, secundario completo.

-Mónica del Carmen Millapi : esposa de Ramírez,35 años, enfermera, terciario completo.

-Carlos Guido Pérez: retirado de la armada, oficial, 63 años, sanjuanino, terciario completo.

-María Victoria Caillava : empleada provincial y secretaria de un colegio secundario, 53 años, secundario completo.

-Walter Maciel , comisario de 9 de julio, 44 años, terciario incompleto.

Esto dice en forma textual en requerimiento de elevación a juicio sobre el rol de los acusados:

“Podemos afirmar que, con posterioridad al almuerzo llevado a cabo en la casa de Catalina Peña el día 13 de junio de 2024, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que José Peña y la abuela del niño se encontraban haciendo la sobremesa conversando con el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava; apartaron de la esfera de custodia de su padre al menor, utilizando para lograr ese cometido la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños (atrayendo así al menor a que los acompañe) a un naranjal ubicado en un monte alejado a más de diez minutos a pie y cuya ubicación hacía imposible que el menor pueda ser visualizado desde la casa de Catalina Peña donde se encontraba su padre”.

“ Asimismo, en ese recorrido y a medio camino hacia el naranjal -donde ya se encontraba Benítez-, en una tranquera en la que estaba Ramírez esperando a las mujeres y los niños, Laudelina había convencido a Camila Núñez ( su hija mayor) de retornar a la casa alegando que allí también había árboles de naranjas, logrando de esta manera que todos los menores se quedaran solos con los otros tres mayores que habían ido hacia allí y que, como veremos, participaron de la sustracción ”.

“Valiéndose de su rango monto un falso operativo de búsqueda e impartió y ejecuto distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

Y acá comienzan los misterios y las medias tintas del caso. A Loan nadie lo da por muerto, es un nene “sustraído” que permanece “oculto”, aunque -cuesta decirlo- por lo bajo todos piensen que pudo ser asesinado ese mismo día en el naranjal, al que fueron un total de seis menores, entre nenas y nenes

Es imposible que todos o parte de los detenidos no sepan que le paso. Pero callan. La única historia que se contó en su momento fue la que dio Laudelina Peña en una declaración muy extraña: que Loan quiso volver con su papá cuando estaba en el naranjal, se perdió y fue atropellado por el marino y su esposa que luego se llevaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer . Laudelina fue desacreditada por su hija -que dijo que la amenazaron para decir eso- y finalmente ella misma declaró que había contado esa historia presionada por un abogado, con vínculos en la gobernación.

El caso tiene muchísimos episodios a analizar.

José Peña llevó a su hijo Loan al almuerzo sin previo aviso, el nene se encapricho en ir con él. Esto desmonta la hipótesis de que hubo un plan para secuestrarlo. Un detalle: tampoco hay mensajes preparatorios para ningún secuestro ni de Loan ni de ningún otro nene.

Nada puede descartarse, y rumores hay miles, pero algo llama la atención. Si el plan era robarse un chico, Loan u otro, ¿se sacan fotos todos los presentes almorzando sonrientes, pre secuestro?

¿Qué paso en el naranjal? Dos llamadas son curiosas: a las 14,09 "Fierrito" Ramírez llama a su hermana y hablan 8 minutos.

A las 14.25 Benitez llama a su esposa, Laudelina, y hablan nueve minutos

El de Loan es caso extraño en el que la principal prueba de cargo es un botín de futbol, el botín que el nene llevaba puesto cuando desapareció y que le había regalado su tía Laudelina.

Ese calzado fue plantado al día siguiente , el 14 de junio a las 15.50 -según los registros fotográficos de los teléfonos- en un lodazal y su hallazgo se lo atribuyen” contradictoriamente” Laudelina, su hija Macarena y el comisario Maciel.

La aparición del calzado siempre despertó dudas. Por qué habían ido al medio del barro a sacarlo. En realidad, lo habían puesto allí según se desprende del testimonio de dos mujeres que estaban con el grupo.

Ese botín, que Loan tenia cuando fue al naranjal, fue sacado de su pie y puesto en el barro.

Extraño y aun más extraño fue el rumor que se echó a correr a las dos de la mañana del 14 diciendo que Loan ya había aparecido para que los vecinos dejaran de buscarlo. Para algunos fue en esa ventana temporal en que sacaron al nene de 9 de julio. ¿Vivo? ¿Muerto?

El tribunal federal de Corrientes decidió unir la causa de la sustracción de Loan con un segundo expediente abierto para investigar a un conjunto de personas que, presentándose como miembros de una fundación, habrían desviado y entorpecido la investigación.

El principal sospechoso en esta causa es Nicolás Soria, un personaje que se presentó como miembro del FBI y organismos de inteligencia . Pese a tener domicilio en Villa Dominico aseguraba ser residente de Estados Unidos. Por eso en el caso se lo conoció como “El Americano”.

Soria será juzgado junto con tres abogados, un perito, un ex policía dos estudiantes de psicología social una “operadora en violencia de genero” y un psicólogo. Se los acusa de inventar pistas falsas relacionadas con el narcotráfico, estafar a la municipalidad y aislar a dos testigos clave -las dos hijas de Laudelina- para manipularlas.

“Durante el transcurso de aproximadamente tres meses, pese a haberse colectado diferentes diligencias probatorias, éstas se vieron obstruidas por el accionar principalmente de Soria, pero también de sus consortes de causa” dice la elevación a juicio.

Y agrega: “La inversión de los escasos recursos con los que cuenta el Estado en pos de descartar versiones mentirosas de estas personas en su afán de adquirir fama y relevancia, derivaban necesariamente en que esos mismos recursos no pudieran estar abocados a su tarea realmente necesaria como lo era la verdadera búsqueda del menor por cauces que sí ameritaban su investigación”.

Loan era un nene simpático, alegre y querido. Desapareció con tan solo 5 años y la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta que le hicieron.

Para tratar de determinar eso está un juicio con decenas de testigos que demandara al menos cuatro meses y mucha muñeca por parte de la fiscalía cuya máxima prueba -repito- es un pequeño botín de futbol embarrado.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín