Cayeron tres dealers con antecedentes que vendían droga en el oeste del conurbano: dos de los narcos sacaron armas y amenazaron a la Policía

Tres hombres fueron detenidos acusados de vender droga en la zona entre Francisco Álvarez y General Rodríguez. Todos tienen antecedentes, y uno de ellos había salido de prisión en agosto del año pasado.

La investigación comenzó en enero de este año con la denuncia de venta de droga en el barrio Güemes de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

Los principales investigados era un hombre que era identificado por el nombre de “Omar” o el apodo “Pachichi”, y por una mujer, “Claudia”, quienes alternaban los días y horarios para la comercialización de estupefacientes en la zona.

Estas personas, junto a otros jóvenes vendedores, operaban en una propiedad. Hasta allí llegaron los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

Finalmente, el Juzgado de Garantías N° 1 avaló el pedido de la fiscalía para llevar a cabo un allanamiento al domicilio, que se concretó el pasado martes con personal de la Superintedencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense y el trabajo de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, a cargo de Nicolás Rappazzo.

Cuando los oficiales ingresaron a la casa observaron a tres jóvenes que tenían en su poder varios envoltorios de nylon. En ese momento uno de los sospechosos intentó darle a la fuga, pero fue detenido.

Uno de sus cómplices sacó un arma y amenazó a los policías. Uno de los oficiales extrajo su arma reglamentaria y realizó un disparo intimidante para detener la amenaza del joven, quien agredió en la cara al oficial. Finalmente fue reducido.

El tercero de los investigados también sacó un arma de entre sus ropas, pero fue neutralizado en cuestión de segundos.

Una vez asegurado el lugar, se identificó a los ocupantes: Federico Battellini Oyola (30), Rodolfo Ahumada (23) y Alexis Ayala (26).

En el lugar se encontraron más de 240 envoltorios de cocaína ya listos para la venta, marihuana, tres armas de fuego (entre ellas dos revólveres calibre .32 largo), municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

De los detenidos, Ahumada había quedado en libertad en agosto del 2025 de la Unidad Penal N° 59 de Merlo donde estuvo detenido por una causa de encubrimiento agravado, el mismo delito que posee como antecedente Ayala, otro de los detenidos, y que fue tramitada en mayo del 2024 por la Fiscalía N° 8 de Moreno.

Fuente: Clarín