Crisis en Santa Cruz: el gobernador denuncia intento de derrocarlo luego de que legisladores K rechazaron el endeudamiento

En una nueva pulseada entre el kirchnerismo que domina la Legislatura de Santa Cruz y el gobernador Claudio Vidal, el tratamiento de la Ley de Financiamiento Estratégico que le permitiría al estado tomar deuda por 600 millones de dólares volvió a enfrentar a los dirigentes al punto que el mandatario denunció que detrás de las múltiples protestas y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales "hay una clara intención de derrocar al gobierno".

En un contexto álgido y un día después de lograr que la misma Legislatura aprobara con trece votos la reposición de Eduardo Sosa en un cargo como jefe de fiscales a más de 30 años de su remoción por parte de Néstor Kirchner, el actual gobernador se presentó en el recinto de la Cámara de Diputados para dar una última exposición y pedirle a los legisladores que aprueben el endeudamiento.

"Muchos de los que hoy ponen palos en las ruedas son los que votaron las mismas herramientas años atrás ", lanzó Vidal micrófono en mano entre las gradas y dejó flotando una preguntar retórica: "¿Por qué antes sí y ahora no?".

En tono firme, el mandatario les señaló a los diputados "ustedes tiene la decisión postergación o progreso y yo voto por sacar mi Provincia adelante". Si bien se llevó algunos aplausos, su arenga no tuvo éxito, dado que en la Legislatura logró reunir diez votos a favor, lo que no alcanzó para aprobar el proyecto que volvió a comisión.

NECESITAMOS LAS MISMAS HERRAMIENTAS QUE TUVIERON OTROS GOBIERNOS PARA QUE SANTA CRUZ SE PONGA DE PIE No se trata de política ni de diferencias partidarias. Se trata de obras, trabajo y oportunidades para nuestra gente. Los diputados tienen la posibilidad de acompañar una ley… pic.twitter.com/CGkCUpzS3g

Mientras Vidal insistía con su pedido, a pocas cuadras de la Legislatura funcionarios de su gobierno mantenían una ardua mesa de negociación salarial con representantes de los policías provinciales que, al menos esta noche, no había logrado avances y derivó en una protesta en la Jefatura de la fuerza de seguridad.

Con siete grados bajo cero en Río Gallegos, grupos de familiares y policías retirados se instalaron en el hall de ingreso a la Jefatura de la Policía de Santa Cruz con pancartas y reclamos de mayores aumentos salariales porque consideraban insuficiente la oferta que hizo el Gobierno.

Vidal, un exsindicalista del sector petrolero que llegó a la Gobernación tras treinta años de kirchnerismo con su partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz, aseguró esta tarde que "con todo lo que estamos viendo en los últimos meses, está más que claro que hay una clara intención de derrocar a este gobierno provincial, de no dejarnos funcionar , de no dejar que nosotros podamos cumplir el sueño de todos los santacruceños”.

De ese modo aludió a las protestas que se sucedieron en las últimas semanas pese que hubo "distintas convocatorias a paritarias" y aparecen "gremios que nada tienen que ver con la discusión en el Estado provincial movilizándose".

"No son todos, son l os cabecillas que se ven beneficiados de una forma u otra por algunos intereses políticos”, alertó.

Fuente: Clarín