Francisco Hauque, el prestamista de Elías Piccirillo, habló de las maniobras con el dólar blue y las SIRAs y apuntó contra Alberto Fernández: “Era una de las cajas que él tenía”

El financista Francisco Hauque habló este viernes de las maniobras irregulares con el dólar oficial y el blue durante el gobierno de Alberto Fernández y dijo que el expresidente tomaba parte de la operatoria. "Participaba , como en todos los negocios. Era una de las cajas que él tenía ", denunció.

Hauque también mencionó a otros exfuncionarios como el expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y Romina García , Inspectora General de Supervisión de Entidades no Financieras del BCRA, que lo "llegó a asesorar". Y, denunció que como recibe amenazas decidió contar todo en una entrevista con TN porque eso le servía "como una póliza de seguro" para su vida.

"El Banco Central estaba todo podrido, del primero al último", resumió. También se refirió al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini -cercano a Sergio Massa - y dijo que el economista "estaba adentro de esa mesa, con el tema de SIRAs y esas cuestiones".

Si bien apuntó al expresidente, Hauque dijo que no podía decir si el exministro de Economía, que controlaba las áreas vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentinas (SIRA) , tenía conocimiento de las maniobras.

Hauque también aseguró que escuchó nombrar al expresidente en varias reuniones de las que participó junto a Elías Piccirillo , el ex marido de la vedette Jésica Cirio, a quien acusa de haberle armado una causa en su contra.

Piccirillo, según la investigación judicial, plantó un arma y un kilo de droga en el auto de Hauque con el objetivo de que el financista quedara preso y así evitar pagarle una deuda de tres millones de dólares . El policía que participó del falso operativo fue identificado como Carlos Sebastián 'el lobo' Smith , un oficial retirado de la Policía Federal que declaró como arrepentido en la causa. Según Hauque, Smith trabajaba como seguridad de Piccirillo y era el que "manejaba" el dinero .

Según el relato que hizo el financista en TN , Valeria Fernández -auditora externa del BCRA, a quien definió como "una persona que se dedica a manejar varias agencias de cambio" junto a su socio Juan Ignacio Agra le acercó "el modelo de negocios" al exsecretario de Medios de la Nación, Juan Pablo Biondi, que lo llevó "a gente de arriba" , entre ellos Pesce.

Hauque contó que participó de varias reuniones en las que Piccirillo nombró a Alberto Fernández: " Es la persona que yo sentía nombrar ahí en esas reuniones . En una de esas charlas, cuando ya se venía el cambio de gobierno, ahí decía hay que poner quinta a fondo, hay que darle con todo ahora ", contó Hauque relatando conversaciones que Piccirillo habría tenido con el expresidente. Consultado sobre si había plata que iba para Fernández, el financista dijo que "sí" pero que no lo denunció.

" Somos perejiles nosotros. Yo en varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí con Elías [Piccirillo], compartía mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción", reflexionó.

"Yo estaba ahí en la mesa, escuchaba todo, veía todo lo que sucedía. El Palacio Duhau se utilizaba como un lugar con la exclusividad de poder realizar todo este tipo de maniobras... Venían, entraban bolsos permanentemente, era muy habitual ver entrar y salir valijeros , dueños o de bancos...", reveló Hauque. Precisamente, fue en el Duhau el encuentro con Piccirllo -al que también debía asistir Cirio supuestamente- que terminó en el falso operativo, y también fue en ese hotel donde se casaron Piccirillo y Cirio.

Hauque, sin embargo, se despegó de las maniobras con las SIRAs y el dólar blue por las que está siendo investigado Piccirillo y limitó su participación sólo a haberle prestado los US$3.000.000. "No intervine en todo el resto de las operaciones que ellos hacían. No disponía yo de la estructura o del poder político para hacerlo. No tengo los conocimientos de cómo funcionaba esa trama", dijo. Agregó que siguen enfrentados y que la deuda está vigente.

Además se refirió al supuesto video de Cirio contando dólares en ropa interior , grabado cuando la modelo todavía estaba en pareja con el exintendente de Lomas de Zamora , Martín Insaurralde , y dijo que es real y que "varias personas puede dar testimonio de ese video".

"Jésica se filma en ropa interior y muestra todos los dólares que tenía disponible en una de las casas donde vivía ella con Insaurralde, calculo que debe ser en San Vicente, no sé", describió.

Hauque -que actualmente tiene custodia- dijo que teme que le pase algo y que su aparición en televisión era "una póliza de seguro de vida" . Apuntó contra Valeria Fernández y Agra pero dijo que " hay un montón de gente dentro de sectores oscuros del poder que están muy preocupados" .

" Me amenazaron. Son amenazas sofisticadas y ellos trabajan con servicios de inteligencia", denunció el financista.

Consultado sobre por qué creen que las amenazas vienen "del poder" y no de Piccirillo, dijo que "si bien Piccirillo tiene medios económicos, para hacer lo que hacen disponen de una infraestructura mucho más grande de lo que uno puede llegar a pensar ".

Respecto al tenor de las amenazas que recibe, respondió: dicen "que me van a armar una causa en breve, que voy a tener inconvenientes de todo tipo". Hauque confirmó que está esperando que lo llamen a declarar para contar toda la información que tenga para aportar.

Fuente: Clarín