VILLA GESELL: vecinos rescataron a un niño y a su padre tras una intoxicación con monóxido de carbono

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Un dramático episodio se registró durante la madrugada de este sábado en Villa Gesell, donde un niño de 10 años y su padre debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal luego de sufrir una presunta intoxicación por monóxido de carbono dentro de una vivienda ubicada en la zona de Paseo 129 y Circunvalación.





Según pudo saberse, todo ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando vecinos del sector escucharon desesperados pedidos de auxilio provenientes de una propiedad de la zona. Al acercarse al lugar, encontraron a un menor de edad en grave estado y decidieron trasladarlo inmediatamente al Hospital Municipal.





El niño ingresó al centro de salud inconsciente y con síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono. Durante esos primeros momentos, los vecinos también advirtieron que dentro de la vivienda permanecía el padre del menor, identificado como Wilson Luis Ríos, de 37 años, quien también se encontraba inconsciente.





Ante la gravedad de la situación, otro grupo de vecinos ingresó al inmueble y logró rescatar al hombre, trasladándolo rápidamente al hospital local para recibir asistencia médica.





Fuentes consultadas indicaron que tanto el menor como su padre llegaron al nosocomio sin conocimiento, por lo que fueron asistidos de inmediato por el personal médico de guardia. Tras las primeras intervenciones y los tratamientos correspondientes, ambos lograron evolucionar favorablemente.





De acuerdo a la información obtenida, padre e hijo permanecen internados en observación, aunque se encuentran fuera de peligro y estables, mientras continúan realizándose estudios para monitorear su recuperación.





Las circunstancias que originaron la intoxicación son materia de investigación, aunque todo apunta a una acumulación de monóxido de carbono en el interior de la vivienda.





El monóxido de carbono es conocido como el "asesino silencioso" debido a que se trata de un gas tóxico que no posee color, olor ni sabor, lo que dificulta su detección. La inhalación de este gas puede provocar mareos, dolor de cabeza, náuseas, pérdida de conocimiento e incluso la muerte si no se recibe atención médica a tiempo.





Gracias a la rápida intervención de los vecinos, que no dudaron en actuar al escuchar los pedidos de ayuda, se logró rescatar a ambas víctimas y evitar una tragedia de mayores consecuencias.