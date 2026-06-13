MAR DEL PLATA: Condenaron a “La Colo” por un homicidio y se escapó esposada del móvil que la llevaba a Batán

ZONALES





Un insólito episodio ocurrió este viernes en Mar del Plata cuando una joven de 18 años, conocida como “La Colo” y condenada por un homicidio cometido en 2024, logró escapar esposada de un móvil de traslado en pleno centro de la ciudad.





La fuga se produjo cerca del mediodía, luego de que la joven participara de una audiencia en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Según trascendió, la resolución judicial no había sido favorable para ella, ya que se le negó un pedido vinculado a su situación de detención y continuidad del cumplimiento de la condena.





Mientras era trasladada por personal de custodia, el vehículo se detuvo en un semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Colón y San Luis. En ese momento, la joven habría abierto una de las puertas del furgón, descendido y escapado corriendo por las calles céntricas, pese a llevar las esposas colocadas.





De acuerdo con fuentes de la investigación, los custodios advirtieron la fuga varios metros después, cuando la joven ya había logrado alejarse del lugar. La situación generó un importante operativo de búsqueda y fuertes cuestionamientos por el aparente descuido de quienes tenían a su cargo la vigilancia.

La protagonista de la fuga había sido condenada a siete años de prisión por el asesinato de Sebastián Medina, ocurrido el 23 de diciembre de 2024 en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata, en un hecho vinculado al narcomenudeo.





Según la investigación judicial, Medina mantuvo una discusión frente a un punto de venta de drogas ubicado en la calle Brandsen al 8200. En medio del conflicto apareció la adolescente, entonces de 16 años, quien efectuó los disparos que terminaron con la vida del hombre.





El crimen provocó una inmediata escalada de violencia en el barrio. Apenas días después, familiares y allegados de Medina buscaron vengar el asesinato y se dirigieron a una vivienda de la calle Rauch, donde residía la familia de un hombre conocido como “El Rata”, señalado como uno de los involucrados en el conflicto previo al homicidio.





Sin encontrar a su objetivo, los atacantes terminaron asesinando de un disparo en el cuello a Aníbal Raúl Barrionuevo, de 63 años, padre de “El Rata”, mientras se encontraba sentado mirando televisión en su domicilio.





La causa por el crimen de Medina estuvo a cargo de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mariana Baqueiro. Durante la investigación, “La Colo” llegó incluso a viralizar videos desde su lugar de detención en los que hablaba del homicidio y minimizaba la gravedad de los hechos.





Ahora, además de la condena que ya pesaba sobre ella, la joven deberá afrontar una nueva investigación relacionada con la fuga protagonizada este viernes, mientras continúa la búsqueda para dar con su paradero.