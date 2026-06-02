Por el incendio de un enorme depósito de un supermercado clave en la Patagonia, trabajan de urgencia para evitar el desabastecimiento

La mañana de este martes en Cipolletti comenzó con un impactante incendio en un importante depósito de la cadena de supermercados patagónica La Anónima. A raíz de la destrucción causada por las llamas, directivos de la empresa anunciaron posibles desabastecimientos en partes de la región.

"Como consecuencia de este incidente, es posible que durante los próximos días algunas operaciones de abastecimiento y distribución se vean afectadas" , explicó la empresa horas después de que el fuego fuera sofocado.

Esto se debe a que el depósito afectado, ubicado en la localidad rionegrina de Cipolletti, "cumple una función estratégica dentro de la red logística de la compañía", indicó la empresa en un comunicado.

Y, remarcó que en ese sitio "se consolidaba mercadería destinada al abastecimiento de más de 30 sucursales ubicadas en distintas ciudades de la región". La cadena cuenta con unas 169 sucursales en 89 ciudades de todo el país.

Desde la empresa afectada precisaron a Clarín que las sucursales que sufrirán las consecuencias del incendio están, en su mayoría, situadas en las provincias de Río Negro y Neuquén.

Como respuesta a esta situación, la compañía anunció que se aplicarán " protocolos de contingencia y se encuentra trabajando intensamente para readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto para clientes, colaboradores y comunidades donde opera".

El origen del fuego que esta madrugada afectó al depósito rionegrino aún se desconoce con exactitud.

De acuerdo con el diario Río Negro, la causa exacta del incendio se encuentra bajo investigación, aunque el Ministerio Público Fiscal ya ha avanzado con las primeras hipótesis.

Concretamente, se sospecha que las llamas se originaron en una construcción colindante que se encontraba abandonada y desde allí se propagaron hacia el interior del centro de distribución. Sin embargo, descartaron que el inicio de las llamas fuera intencional.

Por el momento, los funcionarios judiciales han tomado declaraciones a los encargados de la planta y al personal de seguridad que fueron testigos de los primeros momentos del siniestro.

Además, la compañía confirmó que, gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a una evacuación preventiva inmediata, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

UN INCENDIO QUE NOS TOCA MUY DE CERCA Esta mañana estuvimos recorriendo junto al jefe de Bomberos y el equipo de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti la zona del incendio que destruyó por completo el depósito regional de La Anónima sobre calle Tres Arroyos. El fuego… pic.twitter.com/loadSw59A0

El incendio generó gran conmoción en la zona al punto que el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó que se trataba de un siniestro que los "toca muy de cerca" y remarcó que desde las 2 de este martes estaban movilizados todos los equipos de seguridad y emergencia.

Y, remarcó que el incendio "destruyó por completo el depósito regional" que abastece a varias localidades de la zona.

Fuente: Clarín