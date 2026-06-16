Poner una hoja de ruda en el zapato antes de salir de casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

La ruda es una de las plantas más utilizadas en rituales y creencias populares vinculadas a la protección, la buena suerte y la limpieza energética. Desde hace generaciones, muchas personas la incorporan en distintos hábitos cotidianos con el objetivo de atraer energías positivas y alejar influencias negativas.

En este marco, practicantes de tradiciones esotéricas y creencias populares recomiendan un ritual simple y cada vez más difundido: poner una hoja de ruda dentro del zapato antes de salir de casa para sentirse protegido y atraer bienestar durante la jornada.

La ruda fue considerada durante siglos una planta asociada a la protección espiritual. Diversas tradiciones populares sostienen que posee la capacidad de absorber energías negativas y actuar como un escudo frente a la envidia , los conflictos o las malas intenciones.

En el caso de colocar una hoja dentro del zapato, la creencia indica que el contacto con el cuerpo ayuda a potenciar sus propiedades simbólicas y acompaña a la persona durante todo el día . Especialistas en tradiciones populares explican que la ruda:

Por eso, se presenta como un elemento sencillo y accesible para quienes desean incorporar rituales simbólicos en su rutina diaria.

Gracias a estas características, la ruda continúa ocupando un lugar destacado en numerosas tradiciones populares. Aunque no existen pruebas científicas que respalden sus supuestos efectos energéticos, muchas personas mantienen esta costumbre como un gesto simbólico de protección y confianza.

De esta manera, también funciona como un recordatorio personal para comenzar el día con una actitud positiva. Más allá de las creencias de cada persona, este tipo de rituales suele estar relacionado con la intención de sentirse más seguro y afrontar las actividades cotidianas con mayor tranquilidad.

Fuente: TN