Las esquinas de la cocina ya no se desperdician: el sistema giratorio que aprovecha mejor el espacio en 2026

Un problema que presentan muchas cocinas es que los muebles de esquina tienden a ser incómodos de utilizar. Si bien pueden tener mucho espacio de guardado, al ser profundos los objetos quedan al fondo y son difíciles de alcanzar.

Ante esta situación, muchas personas optan por incorporar un sistema giratorio que permite aprovechar mejor esas esquinas. Consiste en un mecanismo con bandejas internas, circulares o semicirculares, que giran dentro del mueble y acercan los objetos hacia el frente.

También conocido como rinconero giratorio o Lazy Susan , este sistema transforma por completo la esquina de la cocina. Al incorporarlo, no es necesario agacharse para llegar a los objetos del fondo: simplemente alcanza con girar la bandeja para acceder a todo lo que esté guardado.

Como si fuera poco, es muy útil para las cocinas más chicas , donde aprovechar cada centímetro es fundamental. Con este cambio, se mejora la capacidad de almacenamiento sin sumar nuevos muebles.

Entre sus principales ventajas se destacan:

De todas maneras, antes de instalarlo, es importante corroborar las medidas del mueble y cómo se abren las puertas . No todos los rincones giratorios sirven para cualquier cocina, por lo que es fundamental elegir un modelo compatible.

Además, existen distintas versiones que se adaptan a cada cocina: hay algunas con una sola bandeja, otras con dos niveles y hasta algunas que combinan el giro con un sistema extraíble.

Con esta innovación, es posible transformar las esquinas de la cocina en una zona funcional, ordenada y útil para almacenar objetos utilizados en el día a día.

Fuente: TN