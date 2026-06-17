Pocos lo saben: para qué sirve el pequeño agujero de la regla y por qué está ahí

La regla es uno de los útiles más utilizados por los estudiantes en el día a día. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan desapercibido pero que cumple una función práctica y es el agujero pequeño que tiene en uno de sus extremos.

El motivo principal de este orificio es simple: permite colgar la regla . Al pasar un gancho, una cuerda o un soporte por ese espacio, la regla puede guardarse junto a otras herramientas, sin ocupar lugar en el escritorio ni perderse en el fondo de una cartuchera.

En escuelas, talleres o espacios de trabajo, este detalle ayuda a tener las reglas siempre a mano y visibles , evitando que se pierdan o queden olvidadas en algún rincón.

Aunque la mayoría guarda la regla en la mochila o el cajón, el agujero ofrece una alternativa más ordenada. En lugares donde se usan muchas herramientas de medición, como talleres de dibujo o diseño, colgarlas es una forma eficiente de mantener todo organizado . Además, al estar suspendida, la regla queda protegida de golpes o dobleces que pueden afectar su precisión.

Fuente: TN