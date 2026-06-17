Internaron a un bebé de 3 meses por inhalación de cocaína

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Un bebé de apenas tres meses se encuentra internado bajo observación médica luego de que los profesionales de la salud detectaran que tenía rastros de cocaína en su organismo.

Todo comenzó cuando la madre, de 31 años, llevó de urgencia a su hijo al Hospital Municipal. Según indicaron fuentes de la investigación, la mujer dijo ante los médicos de guardia que el bebé presentaba un cuadro febril agudo y severas complicaciones para respirar con normalidad.

Preocupados por la persistencia de los síntomas clínicos y algunas respuestas físicas atípicas, el personal médico de turno decidió realizar una serie de estudios de rutina. Fue allí cuando ordenaron un examen de orina, cuyo resultado reactivo confirmó el positivo para la sustancia estupefaciente y activó de inmediato los protocolos de resguardo.

Voceros del establecimiento asistencial confirmaron que el menor se encuentra "estable y en buen estado de salud general". Pero permanece bajo estricto monitoreo pediátrico para evaluar su evolución neurológica.

La pista que sigue la investigación

La causa judicial quedó radicada de oficio bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 del Departamento Judicial bahiense. El foco principal de las pericias busca dilucidar si se trata de un caso de negligencia o de una transmisión por vía de la lactancia.

Al ser interrogada la madre aseguró no tener conocimiento sobre cómo llegó la droga al cuerpo del nene y negó de forma rotunda ser consumidora.

Frente al inminente riesgo ambiental que rodea a la víctima inocente, la Justicia ordenó la participación del Juzgado de Familia en turno y de los organismos oficiales de protección de la niñez. Estas dependencias estatales deberán resolver si el menor puede regresar con su mamá o si se avanza con una medida de abrigo.

Los registros médicos indican que existe un antecedente similar de mayo, cuando el mismo bebé recibió asistencia por presunta intoxicación en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. José Penna".



