Solo con dos ingredientes: cómo hacer una pomada casera para zapatos, paso a paso

Si necesitás lustrar los zapatos de vestir pero no tenés pomada , no te preocupes. Con solo dos ingredientes , podés crear una alternativa casera que puede hidratar el material, mejorar su aspecto y devolverle parte de su brillo.
Para preparar esta pomada casera solo hacen falta:
La cera de abeja ayuda a crear una capa protectora sobre el cuero , mientras que el aceite de oliva aporta hidratación y contribuye a recuperar el brillo .
Esta mezcla está pensada para zapatos de cuero natural. No se recomienda utilizarla en:
En estos materiales, el aceite puede dejar manchas , alterar el color o generar una superficie pegajosa .
Además, aplicar una cantidad excesiva puede dejar residuos grasos , por lo que conviene usarla con moderación y distribuirla de manera uniforme.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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