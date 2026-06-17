Solo con dos ingredientes: cómo hacer una pomada casera para zapatos, paso a paso

Si necesitás lustrar los zapatos de vestir pero no tenés pomada , no te preocupes. Con solo dos ingredientes , podés crear una alternativa casera que puede hidratar el material, mejorar su aspecto y devolverle parte de su brillo.

Para preparar esta pomada casera solo hacen falta:

La cera de abeja ayuda a crear una capa protectora sobre el cuero , mientras que el aceite de oliva aporta hidratación y contribuye a recuperar el brillo .

Esta mezcla está pensada para zapatos de cuero natural. No se recomienda utilizarla en:

En estos materiales, el aceite puede dejar manchas , alterar el color o generar una superficie pegajosa .

Además, aplicar una cantidad excesiva puede dejar residuos grasos , por lo que conviene usarla con moderación y distribuirla de manera uniforme.

Fuente: TN