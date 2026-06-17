Pocos la conocen: la regla de los 5 segundos para ordenar la casa que usan los organizadores profesionales

Aunque muchas personas creen que mantener la casa ordenada requiere dedicar varias horas por semana, los organizadores profesionales aseguran que existe una técnica mucho más simple. Lejos de depender de grandes jornadas de limpieza, este método se basa en pequeños hábitos cotidianos que evitan que el desorden se acumule.

Especialistas en organización del hogar sostienen que gran parte del desorden aparece por pequeñas acciones que se postergan constantemente . Dejar una taza sobre la mesa, una campera sobre una silla o documentos en la mesada parece inofensivo, pero cuando estos objetos se acumulan terminan generando caos visual.

La regla de los 5 segundos propone actuar de inmediato cada vez que una tarea demande menos de ese tiempo. Si algo puede guardarse, acomodarse o resolverse en pocos segundos, debe hacerse en el momento .

Este método busca eliminar la procrastinación doméstica y reducir la cantidad de tareas pendientes que suelen acumularse a lo largo del día.

Además, realizar estas pequeñas acciones de manera inmediata evita que se conviertan en tareas más grandes y difíciles de abordar después.

Uno de los aspectos más destacados por los expertos es que la regla funciona porque elimina el tiempo que suele existir entre detectar una tarea y decidir hacerla.

Por otro lado, cuando las personas comienzan a incorporar este hábito, el orden deja de depender de sesiones intensivas de limpieza y pasa a construirse mediante pequeñas acciones distribuidas durante el día.

Los organizadores sostienen que este sistema ayuda a mantener la casa bajo control con mucho menos esfuerzo.

Los expertos explican que no hace falta realizar cambios drásticos para empezar a notar resultados . El objetivo es identificar aquellas acciones que requieren apenas unos segundos y convertirlas en una respuesta automática .

Por ejemplo, guardar los zapatos al llegar, colgar la ropa en lugar de dejarla sobre una silla o acomodar los objetos después de utilizarlos son hábitos que pueden incorporarse fácilmente a la rutina.

Con el tiempo, estas pequeñas decisiones reducen significativamente el tiempo dedicado a ordenar.

Fuente: TN