Piden que el empresario Marcelo Porcel vaya a juicio por 10 casos de abuso sexual a menores

La causa por abuso sexual y corrupción de menores contra el empresario Marcelo Porcel (51) dio un nuevo paso. Ahora la querella y el fiscal pidieron el cierre de la instrucción y la elevación a juicio del caso en el que Porcel está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra diez compañeros de colegio de su hijo , corrupción de menores y producción de imágenes explícitas de un menor de 18 años con fines sexuales.

El pedido lo hicieron el abogado de las víctimas Pablo Hawlena Gianotti y luego se sumó el fiscal Pablo Turano ante el juez Carlos Bruniard, según dijeron fuentes del caso a Clarín .

La querella, representada por Hawlena Gianotti, fue la primera en presentar su dictamen el 17 de junio, adelantando que solicitará una condena mínima de 15 años de prisión y la detención inmediata del acusado al momento de la sentencia.

Por su parte, la fiscalía a cargo de Turano presentó su requerimiento el 23 de junio, en medio de cuestionamientos por parte de las familias de las víctimas debido a su previa negativa a acompañar los cinco pedidos de prisión preventiva realizados anteriormente.

El abogado Roberto Rallín, a cargo de la defensa de Porcel, dijo ante la consulta de Clarín que tienen seis días para responder al pedido del fiscal. Aun no lo hicieron.

La Sala IV de la Cámara del Crimen rechazó recientemente un recurso interpuesto por la defensa de Porcel, confirmando así su procesamiento y un embargo sobre sus bienes por una suma superior a los 111 millones de pesos . C

on este fallo judicial se eliminaron las trabas para clausurar la etapa de instrucción, ya que los jueces consideraron que el procesamiento y el embargo no son apelables mediante casación. Se estima que el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal se realizará durante el mes de julio y que el juicio oral podría iniciarse formalmente en el segundo semestre de 2026.

Porcel además tiene prohibido salir del país y le retuvieron el pasaporte.

Por orden del juez Bruniard tampoco podrá ausentarse de su casa por más de 24 horas y tiene prohibido salir del país "bajo apercibimiento de ordenar su inmediata captura".

El empresario Marcelo Porcel fue parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping que funcionaba en el predio del ex Buenos Aires Design, en Recoleta.

Además, está vinculado a firma del agro fundada por su familia. Su padre había sido el creador de Argencard, una tarjeta de crédito popular en los '70 y vendida en 1995.

También trascendió que a dos de los hijos de Porcel , que durante 2025 continuaron siendo compañeros de escuela de los denunciantes de su padre, no se les permitió continuar sus estudios en la institución.

Y que para el comienzo de año habían elegido una institución religiosa que, por la presión de la comunidad educativa y luego de que les fueran informadas las acusaciones en contra del empresario, tampoco fueron matriculados para el inicio del ciclo lectivo.

"Los hechos venían ocurriendo desde hacía varios años, fuimos atando cabos. Un chico contaba que le hizo un masaje, otro padre advertía 'no dejes ir a tu hijo a dormir'. Empezaron los rumores, se hablaba porque podría ser el hijo de uno en esa situación. Así los padres empezaron a preguntar, a conversar con los chicos pero muchos no querían hablar", contaron a Clarín .

En algún momento de 2024, los relatos empezaron a surgir. Las conversaciones entre los padres de dos cursos del Colegio Palermo Chico derivaron en seis casos concretos y otros que no explicitaban abusos puntuales, pero sí conductas inapropiadas entre Porcel y compañeros de sus hijos, que tenían entre 13 y 14 años cuando se produjeron los hechos.

Según describieron fuentes cercanas a las familias denunciantes, "los hechos llevaban tiempo, pero salieron a la luz cuando los chicos empezaron a crecer y a relatar estas conductas extrañas".

El empresario tiene cuatro hijos que asistían a la misma institución y los denunciantes iban a dos de los cursos a los que asistían. "Él participaba mucho de los partidos de fútbol, lo veíamos siempre . Incluso iba a partidos en los que no jugaban sus hijos, pero siempre estaba. En estos años hubo chicos que pidieron cambiarse de curso o que se mostraron más retraídos y después terminaron siendo los que denunciaron", confiaron.

Los adolescentes, a medida que fueron creciendo relataron distintas conductas que no las denunciaron en el momento, pero que los alertaban: desde hacerlos correr alrededor de la mesa en ropa interior hasta pagarles por hacer fondo blanco con bebidas alcohólicas o estar en chats privados con los chicos, mandándoles fotos de sus viajes o de la escena cotidiana.

Uno de esos grupos se llamaba " Shubidubi " y desde ahí él convocaba a las reuniones autodenominándose " Capitán" . De acuerdo a los denunciantes, en esos encuentros había alcohol y él les daba dinero para que consumieran. Incluso hasta les pagaba autos de aplicación para que asistieran y muchos mentían cuando sus padres no los dejaban ir.

Según consta en el expediente, una de las víctimas le advirtió al hijo de Porcel: " Che, tu viejo me tocó" . Los relatos son consistentes en todas las víctimas: los tocamientos implicaban masajes con "aceites especiales" después de los partidos de fútbol y que terminaban en la ingle o en los testículos.

Además, en las pericias tecnológicas, habrían hallado fotos de un niño en el baño tomada desde una cámara de seguridad mientras se bañaba.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín