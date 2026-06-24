La chica de 17 años que sufrió “un ataque sexual masivo”: piden 10 años para siete jóvenes y tres esperan el juicio

Eran amigos. Sus padres conocían a este grupo, incluso habían ido a tomar mate o hacer juntadas a su casa. La de la madrugada del 30 de noviembre de 2017 fue -o parecía- una salida más del montón, un festejo de cumpleaños en una quinta en Médanos , en el partido de Villarino, a 47 kilómetros de Bahía Blanca.

Ella tenía 17 años. Ellos eran 10 y tenían entre 17 y 19 años. No pararon hasta que una amiga, que ahora es una testigo clave, golpeó la puerta desesperadamente y los amenazó con llamar a la Policía. La habitación estaba totalmente a oscuras y la amenazaban para someterla, no la dejaban salir ni le devolvían la ropa.

Para la Justicia, la coautoría fue funcional, hubo "concurrencia querida, consciente y con división del trabajo de varios autores ". Por eso, los diez fueron imputados como " coautores funcionales de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas" .

Siete de los imputados eran mayores de 18 años al momento de la violación denunciada. Por eso, son juzgados en el mismo debate que empezó el 19 de junio.

Este miércoles el fiscal Marcelo Romero Jardín pidió 10 años de pena y, como acusación subsidiaria, la coautoría funcional de " abuso sexual gravemente ultrajante ".

El abogado representante de la particular damnificada, Mauro De Mira, solicitó 12 años de pena por la misma calificación. La defensa requirió la absolución de todos.

El fiscal habló de coautoría funcional porque, por las circunstancias del abuso, la víctima no pudo identificar quiénes fueron los autores materiales de la violación pero, de acuerdo a la acusación, todos participaron y tuvieron una división de roles coordinada para que se concretaran los hechos.

"Todos ingresan a la habitación, la rodean y la exigen, pero solo dos acceden carnalmente con la luz apagada y ella no los pudo reconocer ", aclaró el fiscal para argumentar el monto de la pena solicitada.

Alan Kevin Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27) están en el banquillo de los acusados.

Los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca deberán decidir si todos son responsables del abuso sexual por coautoría funcional o qué pena le cabe a cada uno por su accionar.

Para la acusación, "realizaron un acuerdo de voluntades para concretar un ataque sexual masivo contra ella".

La joven logró denunciar la violación en 2021, después de la pandemia de coronavirus, y luego de transitar años conviviendo con sus abusadores en la ciudad.

"Durante todo ese tiempo, para la víctima y su familia fue un verdadero calvario. No sólo por el hecho denunciado, sino también por todo lo que vino después: convivir durante años con esa situación, en una localidad chica, sabiendo que los imputados continuaban en libertad", dijo a Clarín Mauro De Mira, abogado de la denunciante.

Además, agregó: "La víctima no sólo fue víctima del abuso sexual investigado, sino también de un proceso largo, doloroso y revictimizante. Durante años tuvo que declarar, recordar, explicar, someterse a pericias y volver una y otra vez sobre aquello que intentaba superar ".

"Y lamentablemente esto no termina con este juicio. Luego comenzará el proceso respecto de los tres imputados que eran menores de edad , previsto para agosto, donde nuevamente deberán asistir los testigos y declarar otra vez la víctima. Desde nuestro punto de vista, eso resulta verdaderamente inhumano y profundiza la revictimización", sostuvo.

El fiscal, por su parte, solicitó que la declaración de la víctima sea grabada para que se retransmita en el juicio del fuero de responsabilidad penal juvenil para evitar que deba volver a declarar. El resto de los testigos serán nuevamente citados.

Los acusados nunca estuvieron detenidos , algo que fue "muy difícil" para la víctima y su familia. Incluso debió mudarse de provincia para continuar con su vida.

El proceso, dijeron a Clarín , tiene a la denunciante "muy conmocionada" y en un proceso "muy doloroso".

La defensa, por su parte, fue única y los abogados Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola los representaron a todos. Ninguno declaró en ninguna instancia del proceso y solo presentaron un testigo de carácter.

El 30 de junio se conocerá la sentencia.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín