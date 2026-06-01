Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar en el Senado el retiro del pliego de Michelli

La jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich (Capital) , anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” y que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata cuya postulación Javier Milei impugna por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon .

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X , despegándose de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata .

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agregó la senadora en su posteo en la red social.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…

La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo, ya que es un un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista.

Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei .

Esta no es la primera vez que Bullrich se pone en contra de los intereses políticos de Karina Milei. Hace menos de un mes tuvo un fuerte cortocircuito con la jefa de La Libertad Avanza al pedirle, de manera pública, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , que presentara “cuanto antes” su declaración jurada de bienes para terminar con la polémica en torno al patrimonio del funcionario .

“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él . Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, agregó Bullrich en su pronunciamiento en la red social X.

En prevención de las críticas que podría recibir, la jefa de la bancada oficialista en el Senado sostuvo que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio” y que sigue “empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”.

“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida” , concluyó la senadora.

La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.

La objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon,

Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.

Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem .

El legislador tiene línea directa con Karina Milei , que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich .

Hasta ahora, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado. El miércoles, a las 11, está prevista una reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidirá el temario de la sesión del próximo jueves .

En esa sesión debería votarse el retiro del pliego de Michelli pedido por el Poder Ejecutivo. La postura de Bullrich abre un fuerte interrogante sobre si el Poder Ejecutivo tendrá la mayoría para terminar de vetar la postulación de la candidata.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei .

Más temprano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional para retirar del Senado el pliego de Michelli , candidateada originalmente para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia , pero el Gobierno decidió bloquearlo cuando advirtió que Michelli es cuñada del periodista Alconada Mon , que investigó y publicó casos de corrupción ligados a la administración mileísta.

Los abogados del Colegio de la Ciudad dijeron que el pliego ya tendría dictamen favorable de la comisión correspondiente del Senado. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas” , destacaron los letrados.

Fuente: La Nación