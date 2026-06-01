Paro sorpresivo en la línea C del subte: se reanudó el servicio y le descontarán el día a los trabajadores

Tras varias horas de paro en la línea C, trabajadores del subte levantaron la medida de fuerza y se reanudó el servicio. Según pudo saber TN , se le descontará el día a los trabajadores que adhirieron a la huelga.

El servicio de la línea C de subte se vio interrumpido de forma total debido a una medida de fuerza gremial de última hora. El paro fue anunciado anoche por Néstor Segovia , secretario General de la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) .

El servicio, que conecta las estaciones de Constitución y Retiro , no prestó servicio por un reclamo vinculado a la presencia de asbesto en algunas formaciones.

La decisión fue confirmada por Segovia, que a su vez apuntó contra la empresa concesionaria por incumplir los acuerdos previamente firmados .

Según explicó Segovia a través de un comunicado difundido durante la noche del domingo, el conflicto se originó porque continúan circulando trenes Nagoya 5000 que contienen componentes con asbesto, un material considerado cancerígeno.

“ La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024 , donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, afirmó el dirigente sindical.

Desde AGTSyP sostienen que el incumplimiento de estas medidas afecta a las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores.

Ante la falta de servicio, los pasajeros debieron optar por otras líneas de subte , colectivos o trenes que permiten realizar combinaciones similares.

A través de un comunicado oficial, Emova informó que el plan integral de desasbestizado sigue vigente y los trabajos se desarrollan bajo la supervisión de organismos especializados:

“Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios.

La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU.

Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad".

Fuente: TN