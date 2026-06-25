Para evitar otra ofensiva contra Adorni, La Libertad Avanza hizo caer la sesión en el Senado

En medio de acusaciones cruzadas y la discusión abierta por la interpelación de Manuel Adorni, La Libertad Avanza dejó caer la sesión que ellos mismos habían convocado para votar pliegos y el proyecto de Propiedad Privada, de Federico Sturzenegger, que quedó postergado por tercera vez.

Unión por la Patria decidió no dar quórum por una cuestión técnica: no avalaron la convocatoria porque están en contra de la última reunión de Labor en la que los jefes de bloque cambiaron lo acordado en la anterior y fijaron que se requerían dos tercios para aprobar la interpelación de Adorni sin pasar por comisión.

Los senadores de LLA, el PRO, la UCR y el grueso de los partidos federales estaban sentados en el recinto cuando la jefa de los libertarios Patricia Bullrich entró y al ver que UP no estaba dando quórum empezó a cranear el cambio de timón: no abrir la sesión.

Empezó a cuchichear con varios y los libertarios se pararon para que el tablero no los marque presentes. Cuando se cumplió la media hora de espera reglamentaria, el presidente provisional Bartolomé Abdala dio por caída la sesión.

"Los que venía con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número pero no se sentaron. ¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen dos horas? Querían socavar al Gobierno, ponerlo en una situación de falta y se pusieron en falta ellos. Porque les es difícil hablar contra la corrupción", planteó Bullrich, quien tomó la decisión sobre la marcha y después le avisó a la Casa Rosada.

El mensaje entre líneas para el Ejecutivo, que viene de tener que maniobrar también en Diputados, es claro: mientras no tomen una decisión con Adorni, la agenda legislativa va a sufrir.

El peronismo se quedó sin la vidriera para discursear, durante horas, contra el jefe de Gabinete. "El oficialismo no juntó el quórum. Evidentemente se quebró con esta situación y nadie quiere poner la cara. No quieren dar la cara para salvar a Adorni", sostuvo Juliana Di Tullio, de UP.

Antes José Mayans había dicho que el artículo 101 de la Constitución es claro. "Tienen vergüenza de presentarse al recinto para hacer una interpretación tan torcida de la Constitución", declaró.

Pero varios del propio peronismo observaron la estrategia con disgusto, creyendo que fue un error.

"Esa discusión se podía dar en el recinto. Hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y los kirchneristas. Que den explicaciones", se quejó por su parte Martín Goerling, jefe del bloque del PRO, quien en la previa había presentado un proyecto propio de interpelación a Adorni para el 2 de julio y estaba dispuesto a abrir los dos tercios y votarlo.

Minutos antes del inicio de la sesión, cómo adelantó Clarín, el libertario Agustín Coto citó para el próximo miércoles 1° de julio, a las 15, a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los proyectos de interpelación al jefe de Gabinete.

Hay dos: uno de José Mayans de Unión por la Patria y otro de Martín Goerling, jefe del bloque PRO.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín