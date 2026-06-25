La respuesta del PRO a la renuncia de Esteban Bullrich: “Duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada injusta”

Luego que el exsenador y exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, Esteban Bullrich , presentara su renuncia irrevocable al partido por considerar que el PRO protegió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el diputado y secretario general del PRO Fernando De Andreis salió en defensa del espacio político.

"Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO, con la Argentina y con los valores que siempre defendiste. Justamente por eso, tengo que decirte que me duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada que considero injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto en un momento especialmente difícil", publicó De Andreis en su cuenta de X.

La respuesta del dirigente del partido amarillo llegó a las horas de que Bullrich presentara su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida al exmandatario Mauricio Macri, en la que sostuvo que ya no se siente representado por el rumbo que tomó el partido que ayudó a fundar hace más de dos décadas.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", sentenció Bullrich, luego de que el partido no diera quórum en Diputados para avanzar con el pedido de censura contra el Jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el secretario general del PRO salió a responderle al exministro de Educación: " Lamento que hayas sentido que ya no tenías un lugar dentro del partido que ayudaste a fundar. Tu aporte a esta historia es innegable".

"El PRO, Mauricio y yo, siempre te estaremos agradecidos y reconoceremos tu valentía. Pero con la misma honestidad que exige nuestro vínculo, es importante señalar el desacuerdo con tus palabras ", subrayó.

Buenos Aires, 25 de junio de 2026 Querido Esteban: Leí con atención tu carta. Antes que nada, quiero decirte que respeto la decisión que tomaste y el camino personal que venís recorriendo. Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO, con la Argentina y con los valores que… https://t.co/Pu5L8O4LZl

Fuente: Clarín