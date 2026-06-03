Paoltroni se despega de Milei y avisa que no votará el retiro del pliego de Michelli

El senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni se alineó con Patricia Bullrich y adelantó que no acompañará la decisión del presidente Javier Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, cuya postulación fue impugnada por ser cuñada del

“Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con [Ariel] Lijo y con [Manuel] Adorni, que no presentó su declaración jurada. Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño”, remarcó Paoltroni.

Este miércoles, en diálogo con radio Rivadavia , añadió: “Es bueno plantear estas diferencias. No me aparto, pero acá hay una impericia. Estas cosas desgastan y mucho. Obviamente, no estoy de acuerdo con el retiro ”.

Bullrich, jefa del bloque libertario del Senado, fue la primera en plantear su “derecho a la objeción de conciencia” con respecto a la decisión con Michelli, nominada como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

“No sé cuál es la decisión de fondo, pero cómo después, supuestamente por un vínculo familiar con un periodista, se retira el pliego es una desprolijidad muy grande que no es buena para nadie; no es buena para el Senado, no es buena para el Ejecutivo, para la Justicia. Son señales evitables…“, afirmó Paoltroni.

El senador formoseño —que conformó un monobloque denominado “Libertad, Trabajo y Progreso” al ser expulsado de LLA tras algunas diferencias, pero luego se reincorporó oficialmente a la bancada libertaria — consideró que es el “voto más cantado” del Senado y ratificó que “banca las ideas de la libertad”.

“Hay límites que uno no está dispuesto a cruzar. Lijo fue mi límite, lo de Adorni tampoco me gustó, hasta hoy todavía no presentó su declaración jurada… Es una vergüenza. Yo vengo de Formosa, el padecimiento de la falta de institucionalidad lo tenemos todos", lamentó.

Fuente: La Nación