Ovnis en el Mundial: los mejores memes por la fallida invasión alienígena durante Escocia vs. Brasil

El cruce entre Escocia y Brasil , correspondiente al Mundial 2026, adquirió una dimensión inesperada a raíz de una profecía viral. Vó Bahiana , una clarividente brasileña con más de 24 millones de seguidores , aseguró que tuvo una visión recurrente sobre una invasión alienígena que ocurriría en el Hard Rock Stadium de Miami . La mujer afirmó que el evento culminaría con la abducción de figuras destacadas del fútbol, entre ellos Neymar y Vinícius Júnior , algo que finalmente no ocurrió.

Aunque la advertencia carecía de sustento científico y ninguna autoridad oficial respaldó la veracidad de los hechos, el relato se propagó rápidamente en las plataformas digitales. La vidente describió escenas de “ gritos, llanto, lágrimas y sufrimiento ” en sus redes sociales, lo que alimentó el misterio en torno al encuentro deportivo. Este fenómeno fue amplificado por usuarios que vincularon, sin evidencias verificables, el supuesto suceso con profecías atribuidas históricamente a la mística búlgara Baba Vanga , algo que generó un caldo de cultivo perfecto para la viralización.

La respuesta de la audiencia no tardó en manifestarse a través del humor, donde la incertidumbre, combinada con la magnitud de un evento como el Mundial, sirvió como disparador para que miles de internautas poblaran X, TikTok e Instagram con montajes, bromas y memes irónicos . Mientras el ámbito deportivo estaba expectante por el debut de Neymar, la narrativa de los “ovnis” se consolidó como el espectáculo paralelo favorito de la jornada .

Finalmente, Brasil goleó a Escocia y terminó la fase de grupos con un 3 - 0 que incluyó el debut de Neymar en el Mundial 2026 . De esta manera, como Marruecos no pudo superar la diferencia de gol brasileña, la Canarinha se clasificó como primera del grupo y todos sus jugadores siguen en tierras estadounidenses , contrario a lo que dijo Vó Bahiana.

No apareció el ovni. pic.twitter.com/IxnSoSwnh2

no apareció ningun ovni, nos mintieron. pic.twitter.com/SyY3j4RpwB

Así estoy mirando el partido de Brasil vs Escocia esperando a que aparezca un ovni y se lleve a Neymar pic.twitter.com/lqy64GUB68

Minuto 84 y no veo ningún ovni pic.twitter.com/QVOuwbn3vh

Aca Estan los alienígenas pic.twitter.com/S70YRIbDGT

yo viendo en el minuto 38 que no aparecieron ovnis en el partido brasil vs escocia sabiendo perfectamente que no iba a pasar pic.twitter.com/ztTcupLVPK

neymar despues de robarle una gema del infinito a los aliens: pic.twitter.com/aa5zy0fDuG

Yo viendo Marruecos-Haití y corriendo a la tele del living al minuto 38 para ver cómo los ovnis abducen a Neymar. Por qué no cambiaba de canal y listo no pic.twitter.com/XSqz8TGEKz

los alienígenas después de abducir a ronaldo nazario: https://t.co/C11iC8Gpqm pic.twitter.com/1JMp8KnZIQ

Goles, Brujería, vikingos, peleas, Messi vs Cristiano y ahora EXTRATERRESTRES. SEÑORES QUE MUNDIAL ESTAMOS TENIENDO. 🚬🚬 pic.twitter.com/75Vvch0uz8

Lo que ve el tipo que llegó del laburo y puso la transmisión de Brasil-Escocia pic.twitter.com/Tzyaqf1sSW

El pibe El pibe que apostó a +0.5 ovnis en el Escocia-Brasil pic.twitter.com/qc5vb2bETO

Ancelotti desde el banco viendo cómo lo abducen los aliens a Neymar pic.twitter.com/oWHVa10Uj5 https://t.co/Ez7zWYggGb

Too tired to stay up until 1am for Scotland vs Brazil but there might be an alien invasion at any point pic.twitter.com/P8I4iUoNsr

Cuándo Neymar desaparezca en medio del partido pic.twitter.com/c4hXEY9tWf https://t.co/VWHH1K8kkV

La vidente brasileña cuando le pregunten por los extraterrestres pic.twitter.com/LZOsQxFsoA

Ancelotti vendo o Endrick ser abduzido no Brasil x Escócia pic.twitter.com/CgK68gC5gK

Neymar durante el cooling break: pic.twitter.com/pi67FdNgwf https://t.co/OJ12rBLlNL

Messi: doblete Mbappé: doblete Haaland: doblete CR7: doblete La subtrama de Neymar amistándose con un alienígena durante la abducción: pic.twitter.com/k4KuJAkY1q

“No puedes celebrar el gol de una selección que no es tuya” Yo celebrando el gol de Haití contra Marruecos: pic.twitter.com/REz4kCMqcf

HAITÍ METIÓ GOL Y YA ME CAGÓ EL PRODE AL MINUTO 10 DEL PRIMER TIEMPO pic.twitter.com/uV1YKI7NEd

Hay gol de Haiti (le puse 3-0 para Marruecos) pic.twitter.com/vBy5BXBZJE

"Como vas a gritar el gol de otra selección?" Yo en mi pieza gritando el gol de Haití contra Marruecos (ya quedaron afuera)(Me cagaron el prode) pic.twitter.com/fhgS6cOPEA

GOOOOOOOL DE HAITÍ JSJSJSJS pic.twitter.com/3c8YZ4DwmU

Yo hoy si no llega a aparecer un OVNI en el partido de Brasil pic.twitter.com/se3fVtqjS0

Los aliens: señor Ancelotti usted se va a ir en un Ovni con Endrick Ancelotti: pic.twitter.com/Y2DpWwpAAn

*Aterriza un ovni en el Brasil - Escocia* Ancelotti explicándole a los extraterrestres quien es Endrick para que se lo lleven: pic.twitter.com/A2yCrrhYBh

*Un ovni secuestra a Endrick* Ancelotti: pic.twitter.com/XmfJAAo8ol

Los aliens en el ovni cuando vean a quienes abducieron https://t.co/EdEREpVFA2 pic.twitter.com/0pzFBaS3p2

El alien en el ovni con los jugadores si Brasil pierde pic.twitter.com/tAqWRQpHfK

- "Si aparecen los alienigenas van a matar a todos, no creo que sean pacificos" Los alienígenas en la charla técnica de Brasil: pic.twitter.com/jkkX6K6TNx

El alien viendo el mediocampo de brasil pic.twitter.com/bxIZLkecRD

estoy llorando la expectativa del partido brasil-escocia es altísima pic.twitter.com/DQihF0kAQp

El Brasil-Escocia de hoy literalmente https://t.co/EdEREpVFA2 pic.twitter.com/GegREllqjJ

El 10 de los extraterrestres entrando en calor para jugar contra Brasil. https://t.co/UF6GHtee4J pic.twitter.com/E3Y0CU905p

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Fuente: La Nación