El mensaje de Julián Álvarez en las redes tras el conflicto por su posible salida del Atlético: “Nosotros”

Julián Álvarez está pasando el momento más tenso de su carrera luego de que admitió públicamente que busca una salida del Atlético de Madrid . Las críticas de la prensa y los hinchas colchoneros no tardaron en llegar; sin embargo, el delantero argentino decidió refugiarse en sus compañeros de la selección argentina y, sobre todo, en su familia. La Araña compartió en las redes sociales dos fotos con su pareja, María Emilia Ferrero, y su hijo Amadeo que enternecieron a todos.

En medio del escándalo que se produjo por su futuro, el futbolista decidió buscar tranquilidad en su novia y en su hijo , que nació el 2 de enero de este año. “Nosotros. La mejor sonrisa” , escribió en la publicación en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 19 millones de seguidores. En la imagen se lo puede ver al 9 de la selección sonriente con la ropa de entrenamiento en una visita que le hizo su familia a la concentración argentina.

“Siempre con vos, te amamos” , le comentó María Emilia en el posteo, generando cientos de likes de los usuarios que se enternecieron ante esta pareja, que está llevando a cabo la crianza de su primer hijo.

María Emilia también compartió en sus redes sociales un tierno posteo donde mostró toda la intimidad de lo que está viviendo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. “Nuestro primer Mundial juntos” , escribió en el carrusel, que fue muy comentado por los hinchas argentinos.

Una de las fotos que resaltó del posteo fue una en la que está Julián recostado en la cama y Amadeo tiene apoyadas sus manos sobre su cara . La publicación recibió cientos de muestras de cariño y hasta Tini Stoessel le firmó un emoji de corazón.

Hace una semana, cuando María Emilia cumplió 26 años, La Araña le dedicó unas emotivas palabras. “La mejor compañera, la mejor mamá y la misma persona increíble de la que me enamoré. Gracias por tanto amor, tanta paciencia y por hacer que nuestras vidas sean mejor cada día”, afirmó y mostró una foto de ambos cuando eran adolescentes en Calchín, Córdoba . Con esa muestra de cariño, la pareja se metió aún más en el corazón de los argentinos, ya que es una de las parejas más queridas de la Scaloneta.

Si bien Julián todavía no pudo demostrar todo su fútbol en el Mundial por estar recuperándose de una lesión, se espera que el delantero pueda serle útil al equipo en lo que resta del torneo, tal como lo fue en Qatar 2022. Con el encuentro contra Jordania del próximo sábado y el partido de 16avos a la vista, el delantero tiene que estar concentrado en la selección . Mientras tanto, se refugia en su familia, lejos de todas las habladurías que rodean a su futuro futbolístico .

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Fuente: La Nación