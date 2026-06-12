Nunca más una habitación oscura: las ventanas artificiales que imitan la luz natural

La luz natural siempre es un complemento necesario para cualquier espacio interno, sea una casa, una oficina o cualquier otra estructura. Pero hay lugares imposibilitados de acceder a ella, por lo que estas ventanas artificiales que la imitan pueden ser la solución.

Nunca más una habitación estará oscura si se decide instalar este producto, que es furor en 2026 , no solo por sus usos, sino también por la facilidad para colocarlo y por ser regulable con una simple aplicación.

Está fuertemente respaldado por la ciencia que la luz natural puede influir y mejorar significativamente la salud de las personas . Por eso, es importante exponerse a ella en los espacios al aire libre (siempre con cuidado), pero también tenerla presente en los lugares cerrados.

Ya sea en espacios como el hogar o en una oficina, el ingreso de luz natural por las ventanas puede ayudar a mejorar el ánimo, e incluso la concentración y el rendimiento en horario laboral, por lo que es un punto importante para tener en cuenta.

Pero hay espacios que pueden tener cierta imposibilidad de contar con luz natural directa, por cuestiones de infraestructura. Para solucionar esto, en China se creo un producto que consta de ventanas artificiales que imitan a la luz natural y se instalan muy fácilmente.

Estas son ventanas falsas, que se pueden colocar sobre las paredes o mismo el techo, y tienen luces led adentro, que imitan el efecto del rayo solar , permitiendo que lugares del hogar u oficina reciban la luz que la estructura les imposibilita tener.

Al principio este producto era pensado para ser instalado en oficinas o en hospitales , que pueden ser muy necesarios por las cuestiones que mencionamos anteriormente sobre el efecto de la luz natural en la salud y el estado de ánimo, pero cada vez son más comunes en interiores, solucionando un problema para las personas que viven en lugares muy cerrados.

Uno de los puntos más positivos de estas ventanas artificiales tiene que ver con la instalación , que es bastante sencilla a comparación de poner un tragaluz. Esto porque no se necesita una obra que puede llevar semanas o meses, sino que se puede hacer en una tarde.

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Por otro lado, otra gran ventaja de este producto es que se puede manejar con una aplicación para el celular . Se descarga, se conecta y se pueden elegir diferentes variantes como luz fría o cálida, además de programar para las diferentes horas del día, en las que irá cambiando su intensidad.

Más allá de que las ventanas artificiales fueron creadas con el objetivo de iluminar espacios como oficinas u hospitales, también entrega una nueva perspectiva para la decoración de interiores en el hogar.

Algunos expertos aseguran que son ideales para ciertos lugares de la casa, como los pasillos , en los que no se suelen tener ventanas con luz natural. Lo mismo pasa con los baños, aunque en estos casos una ventana tradicional puede ayudar a que no se junte el vapor de la ducha.

Además, puede ser un producto necesario para las personas que cuentan con una habitación para dormir que es muy cerrada. Esta ventana artificial no solo proveerá iluminación, sino que dará la sensación de un ambiente más natural .

Por último, es importante destacar que el uso de estas ventanas artificiales, por más que pueda ser muy práctico, no reemplaza la necesidad de la luz natural, que como mencionamos, es vital para la salud y para el estado de ánimo, por lo que siempre se recomienda salir al aire libre un rato para recibir una buena dosis directa.

Fuente: TN