La psicología dice que las personas que acomodan la silla después de levantarse no lo hacen solo por ordenados

Hay personas que cuando se levantan de la silla , ya sea en su casa, en el trabajo o en un restaurante, la acomodan inmediatamente en su lugar . Si bien es un gesto que pasa desapercibido, para la psicología puede decir mucho sobre la personalidad de alguien y la forma de mostrarse ante los demás.

Según los especialistas, quienes tienen este hábito suelen mostrar atención plena social . Son personas que piensan en los demás y entienden que sus acciones pueden afectar el entorno. No se trata solo de una cuestión de orden, sino de empatía y consideración .

Además, este gesto está relacionado con la autodisciplina . Quienes acomodan la silla suelen ser más detallistas , ordenados y prefieren mantener los espacios organizados y funcionales. Es una señal de que valoran el compromiso con los espacios compartidos y respetan a quienes los rodean.

También explican que este tipo de hábitos se forman porque el cerebro incorpora ciertas rutinas como parte de una secuencia conocida: terminar una actividad, ordenar el espacio y recién ahí pasar a lo siguiente. Así, muchas conductas diarias se vuelven automáticas y no requieren una decisión consciente cada vez.

Para otros, acomodar una silla o dejar limpio un lugar compartido es una conducta que se aprende desde la infancia. Las normas sociales y la educación suelen inculcar la importancia de guardar los objetos después de usarlos y respetar los espacios comunes.

En estos casos, el gesto no responde solo a una preferencia personal, sino a valores de respeto y convivencia que se transmiten de generación en generación.

Fuente: TN