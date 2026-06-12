Qué posición es mejor para dormir: boca arriba, de costado o boca abajo

A la hora de dormir , cada persona tiene una posición preferida que le resulta más cómoda . Sin embargo, no es un detalle menor, ya que puede cambiar por completo la calidad del descanso, la postura corporal y hasta interferir en los dolores de espalda o cuello.

Aunque cada uno tiene su favorita, los especialistas coinciden en que algunas posturas son mucho más saludables que otras.

Dormir boca arriba suele ser la opción más recomendada, porque permite que la columna vertebral mantenga una alineación natural y simétrica , lo que reduce la presión en zonas clave y ayuda a prevenir molestias musculares.

Además, favorece una distribución equilibrada del peso corporal . Para mejorarla, muchos usan una almohada que mantenga el cuello alineado y, en algunos casos, suman una pequeña almohada debajo de las rodillas para aliviar la tensión lumbar.

Sin embargo, quienes roncan o sufren apneas del sueño pueden notar que esta posición empeora sus síntomas , por lo que en esos casos conviene buscar alternativas.

Por otro lado, dormir de costado es una de las posiciones más populares y, bien hecha, puede ser muy saludable. Ayuda a mantener la columna alineada y disminuye la presión sobre la espalda .

Por último, aunque para algunos es la más cómoda, dormir boca abajo es la postura menos recomendada . Obliga a girar el cuello durante horas, lo que puede generar tensión cervical y molestias en la espalda.

Además, aumenta la presión sobre la zona lumbar y dificulta una postura natural de la columna . Si no podés cambiar el hábito, los especialistas sugieren usar una almohada baja para reducir la inclinación del cuello y minimizar la tensión.

En conclusión, dormir boca arriba o de costado es más beneficioso que dormir boca abajo . La elección final depende de cada persona, sus necesidades y si tiene molestias específicas. Lo importante es prestar atención a las señales del cuerpo y adaptar la postura para lograr un descanso reparador y sin dolores.

Fuente: TN