Simulaban trabajar en una barbería de Ituzaingó y vendían cocaína: hay tres detenidos

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo policial que buscaba a desarticular un comercio que funcionaba como una barbería para la venta de drogas en la localidad bonaerense de Ituzaingó .

El procedimiento fue realizado en la calle De La Tradición, entre Bermejo y La Pialada. Fuentes policiales indicaron que los tres sospechosos fueron acusados de liderar la organización que operaba en el barrio Udaondo.

Todo comenzó con una denuncia anónima: los vecinos estaban cansados de los disturbios y el movimiento constante de compradores que llegaban al negocio a cualquier hora .

El allanamiento principal tuvo lugar en la calle De La Tradición. Allí, el dueño de la barbería escondía 110 envoltorios con cocaína listos para la venta, según informó Primer Plano Online .

La policía también revisó una casa sobre la calle Facundo al 2600. En ese lugar detuvieron a dos hermanos y les secuestraron 66 envoltorios con cocaína, dos bolsas y un frasco con cogollos de marihuana, y 19 blíster con 194 pastillas de Clonazepam.

De acuerdo a la investigación, el Clonazepam se usaba para mezclar con la cocaína y potenciar sus efectos, lo que genera una dependencia peligrosa en los consumidores. La combinación puede deprimir el sistema nervioso central hasta niveles críticos, con riesgo de coma farmacológico, infartos, daño cerebral irreversible e incluso la muerte.

En el segundo domicilio, los agentes también incautaron recortes de nylon, dos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

Los tres detenidos se negaron a declarar y quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, con intervención de la fiscal Marisa Monti (UFI N° 9) y la autorización de la jueza Laura Mariel Pinto del Juzgado de Garantías N° 1.

Fuente: TN