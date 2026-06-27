“Nunca lo votaría”: midieron el rechazo electoral de 5 candidatos top y sorprendió el último

Cinco potenciales candidatos para la próxima elección presidencial fueron evaluados en uno de los filtros más incómodos para la política. Una nueva encuesta preguntó por sus pisos y techos de intención de voto y todos terminaron con 50% o más de rechazo . Pero sorprende, quizá, que el "nunca lo votaría" más alto lo tenga el expresidente Mauricio Macri .

El trabajo es de QSocial , una firma con más de 15 años de experiencia en el mercado, con clientes en el ámbito de la política y el mundo de los negocios. Como vice de la sociedad aparece un exgobernador peronista de Chubut, Martín Buzzi ; y el coordinador del área de opinión pública es Lucas Klobovs , con experiencia en la consultora Poliarquía.

Entre el 7 y el 28 de mayo, la firma hizo un relevamiento nacional online de 1.829 casos , con +/- 2,3%. Los resultados, de coyuntura política y económica, se presentaron en un completo informe de 156 páginas.

Clarín ya adelantó una parte del trabajo , también vinculada con el proceso electoral. Y allí, pese al momento complejo que pasa el Gobierno, sobre todo en lo político por la situación de Manuel Adorni , los números de algún modo le sonrieron al oficialismo.

Primero, QSocial hizo la clásica pregunta por espacio. Con una paleta de ofertas que incidió y puede engañar en el resultado. Allí lideró La Libertad Avanza , con 26 puntos , 17 más que el Kirchnerismo . ¿Cómo? Ocurre que también aparece la variante Peronismo , que juntó 23% y figura segunda. Completaron PRO (7%) , Izquierda (5%) , UCR (3%) , Otro (6%), Blanco (8%) y No sabe (14%).

Intención de voto por candidato

En base a un sondeo nacional de 1.829 casos

Fuente: Qsocial Infografía: Clarín

Luego, se hicieron dos mediciones por candidato, donde se repitieron tres dirigentes: Javier Milei, Axel Kicillof y Myriam Bregman, que en ambos casos quedaron en el podio, y con el Presidente aventajando por cuatro puntos al gobernador (31% a 27% y 29% a 25%).

Al final viene el cuadro con los pisos y techos de cinco dirigentes: Milei, Macri, Axel Kicillof, Victoria Villarruel y Dante Gebel , el pastor influencer que intenta dar (o intentan que dé) el salto a la política .

Como se adelantó, todos terminaron con un alto rechazo. De mayor a menor: Macri 58% de "nunca lo votaría", Gebel 54%, Villarruel 53%, Kicillof 52% y Milei 50%.

Visto del otro lado de la moneda, el Presidente tuvo el apoyo más alto. Otra vez de mayor a menor: Milei 25% de "seguro lo votaría", Kicillof 23%, Macri 9%, Villarruel 5% y Gebel 3%.

En cuanto al techo (voto seguro + voto probable), se ordenaron así: Milei 40%, Kicillof 36%, Macri 33%, Villarruel 33% y Gebel 12%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín