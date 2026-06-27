Franco Colapinto terminó 14° en la tercera práctica del Gran Premio de Austria

SPIELBERG, Austria.– El piloto argentino Franco Colapinto quedó este sábado en la 14° posición durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. La sesión en el circuito de Spielberg marcó el cierre de los entrenamientos antes de la clasificación para este domingo.

En esta última tanda, George Russell lideró el podio y logró superar a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien había dominado las tandas del viernes . La sesión estuvo marcada por las altas temperaturas en la pista de Spielberg, que superaron los 30°C y alcanzaron los 50°C sobre el asfalto, donde el británico de Mercedes aventajó al italiano por apenas 38 milésimas de segundo.

Detrás de ellos se ubicó el Ferrari de Lewis Hamilton en la tercera posición , ante el marco de público que colmó el circuito en la región montañosa de Estiria . Por su parte, el francés Pierre Gasly , compañero de equipo de Colapinto en Alpine, completó la práctica en el puesto 11° .

El “top 5” se completó con los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris en el cuarto y quinto lugar , respectivamente. En tanto, Max Verstappen finalizó sexto con su Red Bull tras una sesión compleja en casa, por delante del monegasco Charles Leclerc, quien volvió a quedar relegado frente al ritmo de su compañero de equipo en Ferrari.

La actividad de la décima fecha de la temporada continuará este mismo sábado a las 11 con el inicio de la clasificación , que definirá las posiciones de partida para la carrera del domingo.

El piloto argentino ocupa actualmente el puesto 12° del campeonato con 16 puntos , reflejo de su performance en esta temporada de Fórmula 1 . En la última carrera en España realizó una gran remontada del 13° al 8° lugar, aunque una sanción de la FIA por una infracción durante la competencia lo relegó a la décima posición.

A continuación, se detallan los tiempos de los 22 pilotos al término de la tercera sesión de entrenamientos libres en Spielberg:

La continuidad del argentino en la escudería francesa para la temporada 2027 se encuentra bajo evaluación por parte del asesor del equipo, Flavio Briatore , quien ya aseguró la permanencia de Gasly y fijó el receso de agosto como el plazo límite para definir la segunda butaca de Alpine.

¡FRANCO EN ACCIÓN EN LA ÚLTIMA PRÁCTICA! Colapinto salió a pista en Spielberg para realizar las últimas pruebas antes de la Qualy en Spielberg. 📺 #AustrianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VRys2skYIm

En la actualidad, el rendimiento en pista muestra paridad entre ambos pilotos de la escudería , con una diferencia promedio en las sesiones clasificatorias previas de 0.029 segundos en favor del francés.

Con respecto a las opciones futuras, Briatore declaró en el canal oficial de la Fórmula 1: “Si Franco está rindiendo... ¿por qué no? Él tiene talento. Franco aún no ha mostrado su talento completamente porque todavía está en ese camino , pero si me preguntás... No lo sé. Vamos a ver ”.

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Fuente: La Nación