La defensa de Jesica Cirio pidió que se rechace su detención: “Es insostenible pensar que se va a fugar”

La defensa de la modelo y conductora Jesica Cirio pidió que se rechace la detención que solicitó contra ella y su expareja y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , el fiscal federal Sergio Mola en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Se trata de una persona reconocida públicamente desde hace años, con lo cual es inverosímil que se oculte y mucho menos pensar que abandone a su pequeña hija escolarizada y, además, se encuentra actualmente cursando un avanzado embarazo. Es insostenible pensar que se va a fugar” , sostuvieron los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia en su presentación ante el juez federal Luis Armella .

Los abogados también señalaron que Cirio siempre estuvo a derecho en la causa, que nunca entorpeció la investigación y que el video que grabó con los millones de dólares en el vestidor de Insaurralde está bajo investigación.

El fiscal Mola pidió el viernes la detención de Insaurralde y Cirio para que sean indagados en la causa porque con la difusión de las imágenes participaron de las maniobras ilícitas que se investigan y que buscaron ocultar el dinero. Allí se ve a Cirio grabando bolsas, cajas, cajones y una valija con millones de dólares.

Para la Fiscalía existen riesgos de que Insaurralde y Cirio entorpezcan la causa con ocultamiento de pruebas si continúan en libertad y de que eventualmente puedan fugarse.

La primera reacción fue de la defensa de Cirio con su escrito horas después del pedido de detención. Los abogados señalaron en su presentación que no tuvieron acceso al dictamen del fiscal y que se enteraron por los medios, entre ellos Clarín , del pedido de detención. Ante eso, dejaron un escrito en el que piden que se rechace.

“Se encuentra a derecho desde el primer día, con domicilio constituido; sus domicilios se encontraron siempre verificados; informó al Tribunal sistemáticamente todos y cada uno de sus viajes y sus regresos cuando jamás en el proceso se le impuso de ello”, señalaron Caffarello y Urrutia como uno de los argumentos.

También que no hay elementos “que demuestren en modo alguno que Jesica Wanda Judith Cirio haya tomado contacto con testigos con el propósito de que se pronuncien en algún u otro sentido ”. Sí aclararon que una mujer que trabajó en la casa de San Vicente lo hace actualmente con ella. Se trata de Milagros Ayelén Escuderos , una de las testigos citadas por la justicia para que dé cuenta si el vestidor que se ve en los videos es el mismo de la propiedad de Insaurralde ante la sospecha de que lo modificó.

Sobre los videos de los millones de dólares, la defensa señaló que si ese es el motivo para pedir la detención de la modelo, la Fiscalía pidió que se periten. “De las imágenes no se puede establecer ni la fecha ni el lugar al que corresponden esas imágenes” , sostuvieron los abogados. También que hay nuevos testimonios en la causa de que sobre los videos hubo una maniobra de extorsión que Cirio denunció el año pasado en una causa judicial que fue archivada.

El pedido del fiscal y el planteo de la defensa de Cirio deberán ser resueltos por el juez Armella. También una serie de nulidades que los abogados de la modelo y los de Insaurralde presentaron tras la difusión de las imágenes.

Todo se da en la causa que se inició por el viaje de lujo a Marbella que Insaurralde hizo en septiembre de 2023 con la modelo Sofía Clerici a bordo del yate “Bandido” por el Mediterráneo.

En octubre de 2024, los fiscales Mola y Diego Velasco , de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), pidieron que Insaurralde sea indagado por enriquecimiento ilícito porque sus ingresos como funcionario público no justificaban ese viaje, sus propiedades y su nivel de vida , y por lavado de dinero porque ocultó sus bienes con terceras personas. Entre ellas, su exesposa Carolina Álvarez , sus hijos, un sobrino y otro familiar.

Por ese viaje, Insaurralde dejó su cargo como jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof . Desde marzo pasado se está realizando un peritaje contable sobre todos los bienes de los acusados y la documentación de la causa.

Con la difusión de los videos, la causa tuvo una nueva línea. Para la justicia no hay dudas de que los millones de los videos son ilícitos y por eso ahora se deben definir los pedidos de detención que hizo la Fiscalía.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín