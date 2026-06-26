Noruega vs Francia, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo I

La selección de Francia, una de las principales candidatas a quedarse con el título, enfrentó a Noruega por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026 . Ganó 4 a 1 y clasificó primero a 16avos.

En la previa, el duelo en Foxborough estuvo signado por el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Erling Haaland , dos de las máximas figuras de la primera fase, aunque el centrodelantero del Manchester City comenzó como suplente.

Noruega: Egil Selvik (5); Fredrik Bjørkan (4), Leo Oestigaard (5), Henrik Falchener (5), Fredrik Aursnes (5); Kristian Thorstvedt (5), Patrick Berg (6), Thelo Aasgaard (6); Oscar Bobb (5), Jørgen Strand Larsen (4) Andreas Schjelderup (4)

Francia : Mike Maignan (8); Theo Hernández (6), Maxence Lacroix (6), Dayot Upamecano (6), Jules Koundé (7); Manu Koné (6), Aurélien Tchouaméni (6); Désiré Doué (6), Michael Olise (7) Ousmane Dembélé (10); Kylian Mbappe (8)

Goles: PT 6m, 20m y 31m Dembélé, 21m Aasgaard, ST 45m Doué (de cabeza)

Cambios : ST Marcus Pedersen (5) por Bjørkan y Morten Thorsby (5) por Thorstvedt, 21m Sondre Langås (5) por Falchener, 31m Ibrahima Konaté por Upamecano, 38m Jens Hauge por Bobb y Antonio Nusa por Schjelderup, 41m Jean Philippe Mateta por Mbappe y Malo Gusto por Koundé,

Incidencias : ST 5m Maignan le desvió un penal a Larsen.

DOUÉ SENTENCIÓ EL TRIUNFO DE FRANCIA El galo cabeceó en el punto penal y marcó el 4-1 ante Noruega en un verdadero festival de goles. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kiWxYDJtSC

LA PELOTA PARA LA CASA DEL MOSQUITO, HAT-TRICK DE DEMBÉLÉ Tres tiros de Ousmane, tres goles para Francia y los Galos vencen por 3-1 a Noruega en poco más de media hora de partido. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lj09bkbWts

¡NORUEGA DESCONTÓ SACANDO DEL MEDIO! Después del segundo de Francia, los escandinavos la jugaron bien y Aasgard puso el 2-1 antes de la mitad del primer tiempo. pic.twitter.com/aA43qYedGB

¡UFFF, DEMBÉLÉ ESTÁ ENCENDIDO! Francia extendió la ventaja con este zurdazo tremendo del delantero para el 2-0 ante Noruega. pic.twitter.com/NWCiaxr0Ka

¡QUÉ PEDAZO DE GOL! Dembélé se lució, enganchó para un lado, para el otro y atravesó el arco con un tremendo remate para que Francia se ponga en ventaja en el inicio del partido ante Noruega. pic.twitter.com/1CysRmDdsn

Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgard; Bobb, Strand Larsen y Schjelderup. Con Haaland y Odegaard en el banco, los nórdicos decidieron guardar a sus máximas figuras y enfrentar a Francia preservando a 10 jugadores.

Con sus habituales titulares, los galos forman con: Maignan, Koundé, Lacroix, Upamecano, Hernández, Rabiot, Koné, Doué, Dembélé, Olise, Mbappé.

Los nórdicos se enfrentan ante una oportunidad inmejorable: ganarle por primera vez a un europeo por una Copa del Mundo. A lo largo de sus tres participaciones, registra 2 empates y 3 derrotas ante rivales UEFA. Ahora, puede dar el golpe ante nada menos que uno de los candidatos al título.

El Bryne FK, el club de barrio en donde el delantero noruego dio sus primeros pasos, decidió vivir el encuentro de una forma particular: proyectar el partido en pantalla gigante, de forma gratuita, para todos los niños y jóvenes que deseen acercarse.

Una publicación compartida por Bryne Fotballklubb (@brynefotball)

El entrenador francés seguirá desde lejos el encuentro debido a que abandonó la concentración para volver a Francia por el fallecimiento de su madre. En su lugar, de forma interina estará Guy Stephan, su ayudante de campo desde 2009.

El conjunto galo vestirá su camiseta alternativa, cuyo color está inspirado en el cobre oxidado de la Estatua de la Libertad, el monumento que Francia ofreció a Estados Unidos (1876).

La última vez que utilizó este color fue en Argentina 1978, cuando por una falla de utilería debió improvisar con la indumentaria de Kimberley de Mar del Plata. De esta forma, será la primera ocasión que vista voluntariamente una camiseta sin rojo, azul y blanco, los colores de su bandera.

En lo que promete ser un partido de alto vuelo, ambos equipos llegan a la última fecha como punteros de su zona, con seis puntos. El ganador se quedará con el liderato en soledad, mientras que en caso de empate, los galos se adueñarán del primer puesto gracias a la diferencia de gol.

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Sander Berge, Fredrik Aursnes, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Fuente: Clarín