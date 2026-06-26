MADARIAGA: Buscaba alquilar una casa por Facebook y fue estafada con una falsa reserva

MADARIAGA





Una vecina denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar alquilar una vivienda que encontró publicada en un grupo de Facebook. La mujer transfirió 100.000 pesos como seña para reservar el inmueble y, horas después, descubrió que la propiedad ya estaba alquilada y que todo había sido un engaño.





Según consta en la denuncia, el hecho comenzó durante la tarde del miércoles 24 de junio, cuando la damnificada navegaba por el grupo de Facebook "Alquileres Madariaga" en busca de una vivienda. Allí encontró una publicación realizada dos días antes por un hombre que se identificaba como Alan Aragón, quien ofrecía en alquiler una casa ubicada en la esquina de Moreno y Urrutia, por un valor mensual de 400.000 pesos.





Interesada en la propiedad, la mujer se comunicó mediante WhatsApp al número publicado en el aviso. Durante la conversación, el supuesto propietario le informó que debía realizar una reserva de 216.000 pesos para asegurar el alquiler.





Más tarde, cerca de las 22:10, la víctima efectuó una transferencia de 100.000 pesos a través de Mercado Pago a una cuenta a nombre de Patricia N. C. y envió el comprobante de pago por WhatsApp.





Tras recibir el dinero, el estafador continuó exigiéndole nuevos depósitos. La mujer respondió que no contaba con más dinero y que, en todo caso, realizaría otro pago más adelante.





La maniobra quedó al descubierto cuando la damnificada observó que la vivienda tenía un cartel de una inmobiliaria de la ciudad de Villa Gesell. Al comunicarse con esa empresa, le informaron que la propiedad ya se encontraba alquilada con opción de compra, por lo que comprendió que había sido engañada.





La víctima indicó que el único monto transferido fue de 100.000 pesos y que, tras descubrir la estafa, bloqueó al supuesto propietario.





La causa fue caratulada como estafa y quedó en manos de la Justicia, que buscará identificar a los responsables de la maniobra.