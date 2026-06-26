Senegal aplastó a Irak, dio un paso hacia la clasificación y ahora debe esperar para saber si llega a 16avos de final del Mundial 2026

Senegal e Irak llegaban vacíos de puntos en el Grupo I del Mundial 2026 . Mientras franceses y noruegos se disputaban -hasta donde Dembelé y Mbappé quisieron- la punta en Foxborough, ellos jugaban con una mezcla de ilusión y urgencia . Ambos mantenían chances matemáticas de colarse en dieciséisavos de final como mejores terceros. Para eso necesitaban golear.

A Senegal se le allanó el camino apenas comenzó el duelo, con el gol de Habib Diarra y la expulsión del iraquí Sulaka. Pero recién con la entrada de Pape Gueye el segundo tiempo ganó en electricidad y el triunfo se convirtió en goleada. Ahora Senegal quedó bien parada en la tabla de mejores terceros, aunque aún depende de otros resultados.

Todavía se aclimataban los jugadores en el Toronto Stadium cuando la selección africana pasó al frente, casi desde el vestuario: córner desde la derecha cabeceado por Abdoulaye Seck, a pocos centímetros del punto de penal. El reloj del partido marcaba 3 minutos del primer tiempo.

También temprano quedó clara la dinámica del partido: Senegal fue el que arriesgó , con la defensa parada sobre la línea del mediocampo y pases laterales para encontrar huecos frente a un Irak replegado. La expulsión de Rebin Sulaka,, por tomar de la camiseta a Sadio Mané y con intervención del VAR, sólo agudizó esa cuestión de actitud.

Sin embargo, el entretiempo llegó con el 1-0 inamovible, demasiado poco para los Leones de la Teranga. Los avances de Gana Gueye, Habib Diarra e Ismail Jakobs llegaban sin claridad al área rival. Mané, la estrella, se mostró errático y repetitivo a la hora de encarar.

Irak, por su parte, mostró muy poco. Quedó condicionado por la expulsión y el cambio de esquema. Zidane Iqbal, en el mediocampo, fue el que más se animó a buscar a sus compañeros.

El segundo tiempo transitó el mismo camino. Ismaila Sarr amplió la ventaja luego de un pase atrás de Lamine Camara, pero faltaba un golpe de timón para ajustar el rumbo.

A los 12 minutos del complemento, el partido cambió por completo: Senegal encontró la respuesta en el banco. Pape Gueye , mediocampista zurdo del Villarreal de España, tardó treinta segundos en mostrar lo suyo : entró a la cancha, recibió la pelota y abrió su pie hábil desde más de 20 metros de distancia para clavarla en el ángulo. Inatajable para el arquero.

Desde ese momento se hizo el eje de su equipo, y todos los avances de Senegal pasaban por su zurda. A los 26 minutos del complemento, lo que volvió a pasar por su zurda fue el marcador, que después de un furibundo remate quedó en 4 a 0. Así se confirmó como la figura del partido.

Irak no mostró más reacción a los ataques de Senegal, que envalentonado buscó más goles que lo dejaran en una mejor posición en la tabla de los terceros. A los 36 minutos del segundo tiempo Ndiaye, que había ingresado con Pape Gueye, rubricó la victoria con el quinto grito de los africanos.

Senegal quedó tercero en el grupo I con 3 puntos y una diferencia de gol de +2. Deberá esperar lo que suceda con Croacia, Argelia, Cabo Verde, Bélgica y la RD del Congo para saber si puede acceder a los dieciséisavos.

La selección iraquí terminó su segunda participación en un Mundial sin victorias. Había participado en México 86 y volvía al certamen luego de 40 años: en total jugó seis partidos y perdió los seis, con 2 goles a favor (uno ante Noruega) y 16 en contra.

Senegal (5): Mory Diaw (5); Abdoulaye Seck (6), Ismail Jakobs (5), Krepin Diatta (5), Moussa Niakhate (5); Idrissa Gana Gueye (6), Lamine Camara (5), Habib Diarra (6); Sadio Mane (6), Ismaila Sarr (6), Ibrahim Mbaye (5).

Irak (0): Ahmed Basil (6); Rebin Sulaka (4), Akam Hashim (5), Merchas Doski (5), Frans Putros (5); Ibrahim Bayesh (5), Zidane Iqbal (5), Amir Alammari (5); Ali Alhamadi (5), Ahmed Qasem (5), Ali Jasim (5).

Estadio : Toronto Stadium, Toronto, Canadá.

Árbitro : Anthony Taylor, de Inglaterra (6).

Goles : Diarra (3' PT); Sarr (10' ST); Gueye (13' ST; 26' ST); Ndiaye (36' ST).

Cambios : 15' PT Mounaf Younus (5) por Ahmed Qasem; 1' ST Jalal Hassan (4) por Ahmed Basil; 12' ST Pape Gueye (9) por Habib Diarra; 12' ST Iliman Ndiaye (6) por Ibrahim Mbaye; 12' ST Nicolas Jackson (6) por Lamine Camara; 12' ST Ali Yousif (5) por Ali Alhamadi; 12' ST Ahmed Maknazi (5) por Ali Jasim; 13' ST Pathe Ciss (5) por Abdoulaye Seck; 22' ST Kevin Jakob (5) por Zidan Iqbal; 35' ST Assane Diao (5) por Ismaila Sarr.

Amonestados : 17' PT Abdoulaye Seck; 30' ST Amir Alammari; 36' ST Pape Gueye; 45' ST Merchas Doski.

Fuente: Clarín