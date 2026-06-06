“No lo soñé”: la historia de la pizzería ricotera que funciona frente al parque donde será el velatorio del Indio Solari

Leonardo Rodríguez es avellanedense y "Serendipia" es su lema. Esa palabra es la que nombra al hallazgo valioso e inesperado que se da cuando se busca otra cosa. Este ricotero de 29 años pasó el viernes llorando a su ídolo. Pero cuando se confirmó dónde será el velatorio del Indio Solari , tuvo que repartir la mañana del sábado entre la congoja, la sorpresa y llamadas a los proveedores de su pizzería: " Preparame 400 kilos de mozzarella; me llevo toda la bebida que tengas ".

El mundo es tan chico, viejo, y quiso que Rodríguez y sus dos hermanos abrieran hace menos de un año una pizzería en Mitre y Darwin, Villa Domínico, justo donde este domingo los ricoteros comenzarán la larguísima fila para despedir al ídolo. El negocio se llama "Pizza Redonditos".

"No lo soñé... pero ni loco. Ni que se iría a morir el Indio ni ésto", dice Rodríguez a Clarín . Detrás de él, la cocina no deja de aportar rumores: el ruido de las puertas de los hornos cerrándose y abriéndose, los utensillos haciendo lo suyo aquí y allá, los diálogos de un staff cuyos pies bailan en la tarde de este sábado al tempo de "Rock para los dientes", rapidísimo. El mismo Rodríguez tiene que gambetear llamadas que no paran de llegar a su celular para poder charlar con este medio.

Repite que es una locura, una locura, una locura lo que está pasando: la avenida Mitre llena de gente a la altura del Parque Domínico, que alberga el Microestadio Gatica que el domingo será sede del último adiós a Carlos Alberto "Indio" Solari, fallecido a los 77 años. "Está explotado, y van a hacer vigilia: algunos lloran, otros están contentos; hay clima de recital. Esto no tiene explicación", dice Rodríguez.

"Luego de enterarnos no podíamos parar de llorar . ¿Quién iba a pensar que vendrían a despedir los restos del Indio acá? La mañana fue una revolución, porque estábamos de aquí para allá en el limbo de saber si era verdad o no era verdad, porque si sí lo era teníamos que stockearnos de todo lo posible. Vamos a estar el domingo todo el día y el lunes todo el día", pormenoriza sobre cómo será la atención al público.

Dice que no lo soñó, ¿pero cómo llegó hasta este sábado revolucionado? Leonardo es el menor de tres hermanos: él tiene 29, Fernando, 41, y Darío, el del medio, 39. Con el mayor, Leonardo abrió un local en Salvador Soreda al 4.300, esquina Washington, en el barrio Nueva Ana de Villa Domínico, en febrero de 2020.

Luego de capear la tormenta de la pandemia , llegó el segundo local, en Mitre y Darwin, pero para entonces el nombre de la pizzería familiar había cambiado.

"Le pusimos 'No lo soñé' a la primera pizzería, pero en Instagram no podíamos elegir la ñ para el nombre de usuario, por lo que cambiamos a Pizza Redonditos. Y además ese nombre se corresponde con las iniciales de los Redondos, PR", explica a este medio Rodríguez. Quien compraba una grande de muzza en esa pizzería de la calle Soreda en Villa Domínico se la llevaba envuelta en una caja con el logo de la banda.

A inicios de marzo de 2025, donde antes funcionaba una parrilla y por entonces quedaba un local vacío, en Mitre y Darwin apareció un pasacalles: "Próximamente Pizza Redonditos. Vinimos a cambiarlo todo". El 18 de julio de ese año abrió oficialmente esa sucursal, que es la misma que se revolucionó este sábado. Desde ahí, custodiado por un mural del Indio, Rodríguez habla con Clarín .

En esa misma esquina se estableció el ingreso oficial de los fanáticos al cordón de acceso al Gatica, donde serán despedidos los restos del Indio: Pizza Redonditos, a menos de un año de su apertura en esa esquina, se convirtió en parada obligada en la despedida al ídolo . Fue de boca en boca que se enteró de la novedad.

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"Vino uno a las 9 y dijo 'Che, parece que lo velan acá'. Yo le contesté: 'Sí, dale. Dale'. A los pocos minutos vino otra persona y dijo lo mismo, y luego otra. Ya a las 11 teníamos mucha gente en el local comiendo y otra preguntando si era verdad", rememora Rodríguez sobre los rumores previos a la confirmación, que hacia el mediodía del sábado cobraron más fuerza.

"Cuando nos enteramos casi que no paramos de llorar, pero después tuvimos que salir a las corridas a llamar a los proveedores para que nos ayudaran. Apenas entré a una de las distribuidoras, quien me atendió me dijo que ya sabía lo que yo le iba a decir: 'Me llevo todo lo que tenés en latas, todo el fernet, toda la gaseosa... Me llevo todo'. Lo mismo el proveedor de mozzarella: cuando lo llamé, me respondió que ya se había enterado y que me quedara tranquilo: nos trajimos como 400 kilos de muzza" , añade.

Y sobre su costado ricotero confiesa que hasta dejó un trabajo para acompañar al Indio, en el terminó siendo el último recital del cantante.

"En todos los lugares en los que toquen los Fundamentalistas estamos. Por ejemplo, para ir a Olavarría, en 2017, dejé un laburo: dije que me tenía que ir, que tenía un inconveniente que resolver, pero el viaje a Olavarría, que tenía que durar un día, duró tres", rememora sobre ese show, marcado por la tragedia.

"Fuimos con mi hermano Fernando, que tiene tatuado enorme al Indio en el antebrazo", agrega Leonardo. Ahora, a los hermanos no les van a dar las manos.

Redactor de la sección Último momento

Fuente: Clarín