La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio en Domínico durará “lo que haga falta” y pidió “no sacar la rabia afuera”

A través de sus redes sociales, la familia del Indio Solari confirmó que el velorio del popular cantante será en el "Polideportivo Gatica" de Villa Domínico. Adelantaron que el último adiós durará "lo que haga falta" para que todos los fanáticos puedan despedirse del músico y mandaron un fuerte mensaje para evitar incidentes: pidieron "no sacar la rabia afuera".

"La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta , para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", escribieron en un comunicado publicado a media tarde.

A la par, pidieron tranquilidad a los fanáticos que concurran.

" Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", dice el texto que apareció en las cuentas de X e Instagram de Solari.

"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra ", cerró el mensaje de la familia.

El texto fue acompañado por otro mensaje en los posteos de redes sociales, donde además aclaraban que habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación para todos los fanáticos que se acerquen.

Cerca del mediodía desde el Municipio de Avellaneda habían confirmado a Clarín que la sede para el último adiós al Indio sería el polideportivo ubicado en el parque Los Derechos del Trabajador.

La sede fue escogida tras un llamado de Máximo Kirchner, amigo personal de la familia Solari, a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Fue luego de la negativa del Gobierno Nacional a habilitar el Congreso para la multitudinaria despedida que tendrá el músico.

Para el operativo despedida hay 700 policías asignados y podrían sumar más, incluso hasta 1500. Ya a partir del mediodía del sábado comenzaban a colocarse vallas sobre la avenida Mitre, que estará cortada mientras dure la última Misa Ricotera.

Los organizadores dijeron que habrá un solo ingreso habilitado, con un vallado dispuesto en Mitre al 4600, en la esquina con General Otero. Se hará una caminata a lo largo de la avenida hasta la puerta de ingreso al Polideportivo, en Mitre y Magdalena. La salida se hará por una puerta ubicada a pocos metros de la entrada. También estará vallada la avenida Ramón Franco.

El microestadio Gatica, en el polideportivo del mismo nombre y ubicado dentro del Parque Domínico de Avellaneda, fue reinaugurado en marzo del 2023 por el actual intendente, Jorge Ferraresi. Ese será el lugar central para la despedida del Indio Solari, mientras que se utilizarán otras zonas del Parque Domínico para organizar el paso de los fanáticos del músico.

Fuente: Clarín