Un tiroteo en un festival en Ohio dejó varias personas heridas

TOLEDO.- Varias personas resultaron heridas por ataques de arma de fuego en un festival en la ciudad de Toledo, en Ohio, Estados Unidos . La policía busca activamente a los sospechosos y trabaja para determinar las circunstancias del tiroteo.

Agentes de la policía de la ciudad respondieron a un reporte que indicaba que se había registrado una persona baleada cerca del Old West End Festival alrededor de las 5:30 de la tarde. Al llegar, verificaron que eran varias la víctimas, según indicó el departamento de policía en un comunicado.

Muchas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Sin embargo, todavía no se proporcionaron más detalles sobre las lesiones ni la cantidad que fueron baleadas.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.

En redes sociales se difundió un video en el que se escuchan más de 10 disparos de arma de fuego. La imagen del registro es poco precisa posiblemente por el vértigo de la situación que llevó a la persona a alejarse de la situación.

Por otra parte, la policía, según indicó CNN , pidió a la población que eviten la zona en la que se registró el incidente. Una importante cantidad de efectivos se encuentra en el lugar trabajando en la investigación.

“Cuando oí ‘¡Todos atrás!’, todo el mundo se caía, todo el mundo tropezaba, no podía ver qué era, no podía ver nada”, contó a CNN un hombre que presenció la situación y prefirió no exponer su identidad.

Otra persona que se encontraba cerca del lugar, Kevin Berry, contó que estaba con sus amigos en el jardín del vecindario escuchando música en vivo cuando oyó una serie de disparos. “Todos se tiraron al suelo” , señaló.

Berry dijo que cuando levantó la mirada pudo ver que alguien arrojaba un arma al suelo a menos de 15 metros de él. Además, explicó que rápidamente intervinieron efectivos policiales ya que había agentes en el lugar dispuestos para resguardar el festival, por lo que pudieron presentarse de inmediato.

BBC señaló que actualmente la policía se encuentra trabajando en la intersección de Delaware Avenue y Robinwood Avenue, lugar en el que, según la página oficial del festival, había un puesto de música y comida.

Fuente: La Nación