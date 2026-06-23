Ni barra desayunadora ni mesa auxiliar: la tendencia en 2026 que optimiza las cocinas pequeñas

Las tendencias en decoración cambian de forma constante y las cocinas no son la excepción. En este contexto, mientras las barras desayunadoras y las mesas auxiliares dominaron durante años, una nueva alternativa comenzó a ganar protagonismo en proyectos de interiorismo y revistas especializadas.

Se trata de las mesas plegables integradas a la pared , una solución que combina funcionalidad, diseño y aprovechamiento del espacio, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas para optimizar cocinas pequeñas durante 2026.

Uno de los principales motivos es su capacidad para maximizar cada metro cuadrado disponible. Al estar fijadas a la pared, pueden desplegarse cuando se necesitan y plegarse por completo cuando no se usan, liberando espacio de circulación.

Además, los especialistas destacan que este tipo de mobiliario permite crear pequeños comedores diarios sin ocupar superficie permanente , algo muy valorado en departamentos y viviendas de dimensiones reducidas.

A diferencia de las barras desayunadoras, no requieren una estructura fija ni modificaciones importantes. Y frente a las mesas auxiliares tradicionales, ofrecen una solución mucho más eficiente y adaptable.

Otro aspecto que explica su popularidad es la posibilidad de adaptarse a distintos estilos decorativos . Los diseñadores suelen incorporarlas en acabados de madera natural, melamina blanca, microcemento o incluso materiales reciclados para lograr ambientes funcionales y modernos.

Además, cuando permanecen cerradas, muchas funcionan como paneles decorativos o repisas delgadas, lo que permite mantener una estética ordenada y minimalista.

Por otro lado, los modelos en tonos claros son los más elegidos porque ayudan a reflejar la luz y generan una mayor sensación visual de amplitud.

Los expertos coinciden en que las tendencias actuales buscan espacios más prácticos y flexibles.

Por eso, los muebles voluminosos comenzaron a perder protagonismo frente a soluciones multifuncionales capaces de adaptarse a distintas necesidades. Las mesas plegables integradas encajan perfectamente en esta búsqueda, ya que permiten comer, trabajar o estudiar sin ocupar espacio de manera permanente.

Con estos cambios, es posible transformar una cocina pequeña y alinearla con una de las tendencias de interiorismo más destacadas de 2026.

Fuente: TN