Los expertos coinciden: “Esta es la pregunta que nunca tenés que responder en una entrevista de trabajo”

Las entrevistas de trabajo pueden ser situaciones tensas, ya que todo lo que un candidato dice es analizado y tenido en cuenta a la hora de contratarlo o no. Entre las preguntas que suelen hacerse, hay una que los expertos coinciden en que nunca hay que responder de manera directa.

Se trata de la pregunta sobre las expectativas salariales . Según detalló el abogado Jeremy Rosenthal , responderla rápido puede jugar en contra del candidato, ya que dar una cifra concreta podría llevarlo a terminar negociando contra sí mismo.

“La razón por la que nunca deberías responder a eso es porque estás negociando en tu contra . Cualquier empleador tiene un rango establecido que ya tiene en mente”, señaló Rosenthal.

Para el especialista, si el candidato dice una cifra sin saber cuánto quería pagar la empresa, puede terminar cobrando mucho menos de lo que el empleador tenía pensado ofrecerle.

“Ellos saben a quién tienen que contratar y qué tienen que contratar, y conocen su presupuesto . La gente dice una cifra que es 15 mil menos de lo que yo ya estaba dispuesto a pagar”, detalló el abogado.

Los riesgos de responder con una cifra demasiado rápido son:

Más allá de cobrar menos, esta respuesta puede transmitir una imagen negativa del candidato . Al pedir menos de lo previsto, es posible interpretar que no se valora lo suficiente o que no investigó correctamente antes de aplicar al puesto.

Sin embargo, para Rosenthal no hay que esquivar por completo la pregunta . Por el contrario, es recomendable dar una respuesta general y explicar que esta decisión depende de distintos factores, como la información que se tenga sobre el puesto.

“‘Eso es algo que tengo que discutir con mi familia , es algo personal y va a depender realmente de lo que aprenda sobre este trabajo en función de lo que ustedes me cuenten’. Quienquiera que esté hablando con vos va a valorar esa respuesta y hace que sea más probable que consigas el trabajo ”, recomendó el abogado.

Por eso, aunque la mayoría de las personas cree que es una pregunta sencilla y hay que responderla rápido, en realidad también puede funcionar como una forma de evaluar al postulante . Los expertos recomiendan tomar una postura flexible y conocer bien el puesto antes de negociar.

Fuente: TN