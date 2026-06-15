Murió tras chocar contra un carro remolcado en la ruta 26

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Un trágico accidente en la ruta 26 de Córdoba dejó como saldo la muerte de un hombre de 54 años y tres personas heridas. La víctima conducía un auto que impactó contra un carro remolcado por una camioneta y, tras el choque, terminó volcando.

El siniestro ocurrió el viernes 12 al mediodía, en el kilómetro 8 de la mencionada traza, entre Huinca Renancó y Villa Huidobro. El fallecido viajaba con tres acompañantes, incluidos dos menores de edad, que sufrieron heridas de distinta consideración.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Córdoba, los vehículos involucrados fueron un Renault Mégane azul y una camioneta Renault Alaskan que remolcaba un carro.

Tras el impacto, el conductor del automóvil recibió asistencia médica en el lugar y fue derivado hacia un hospital de Río Cuarto. Sin embargo, durante el traslado sufrió una descompensación y murió, según informó el medio local El Doce.

Los demás ocupantes del vehículo fueron llevados al Hospital Provincial de Huinca Renancó, donde permanecen internados. En la camioneta viajaban un hombre de 57 años al volante y una mujer de 40 como acompañante.

La persona fallecida era oriunda de Villa Huidobro. Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó trabaja para determinar cómo se produjo el accidente.

Según publicó Puntal, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el automóvil habría rozado el carro que llevaba la camioneta, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

Debido a la gravedad del hecho, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajaron bomberos, personal policial y agentes de Tránsito Municipal, quienes interrumpieron la circulación para facilitar las tareas de asistencia y las pericias.



