Tres heridos tras un violento choque en Villa Pueyrredón: uno de ellos terminó hospitalizado

Un violento choque vehicular ocurrido este lunes por la mañana en el barrio porteño de Villa Pueyrredón dejó como saldo tres personas asistidas por personal de emergencia, una de las cuales debió ser trasladada a un centro de salud para una mejor evaluación.

El siniestro se registró sobre la avenida de los Constituyentes al 5200, en la intersección de la calle Franco, una zona de importante circulación vehicular en la Comuna 12.

Allí, un camión que transportaba tubos de oxigenoterapia y una camioneta Peugeot Partner color blanca impactaron de frente. Tras el choque, el utilitario quedó con el costado delante izquierdo destrozado y su rueda desprendida. Su parabrisas también resultó dañado.

Según pudo averiguar Infobae , el conductor de la Partner -que se dirigía en sentido al túnel ferroviario- se quedó dormido y se pasó a vía contraria. Y aunque el camionero -que circulaba hacia la avenida General Paz- advirtió esa manioabra y trató de esquivarlo, lo chocó con el lateral derecho del camión.

Tras el impacto, personal de emergencias del SAME acudió rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes involucrados en la colisión. Según informaron fuentes del operativo a Infobae , el conductor de la Partener, de 33 años, fue trasladado al Hospital Zubizarreta para recibir atención médica y realizar estudios complementarios.

Mientras que los otros dos hombres que iba en el camión, de 41 y 27 años, fueron asistidos en el lugar por los profesionales sanitarios. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

Como consecuencia del choque, se desplegó un operativo de asistencia y prevención en el sector mientras se realizaban las tareas de atención de los heridos y se evaluaban las circunstancias del hecho.

La Ciudad de Buenos Aires registró una mañana marcada por varios accidentes de tránsito que dejaron al menos seis personas heridas y provocaron importantes demoras en distintos puntos del territorio porteño. Los siniestros ocurrieron en Parque Patricios, Flores y Monserrat, donde debieron intervenir equipos del SAME, Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

El hecho más grave se produjo en la intersección de la avenida Jujuy y Cátulo Castillo, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 44 años y dos hombres de 54 y 31 años sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por personal médico. El accidente generó cortes y demoras en la circulación mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias para determinar las causas del siniestro.

Además, Bomberos de la Ciudad rescataron a un perro que había quedado atrapado dentro de uno de los vehículos involucrados.

Otro vuelco tras impactar contra una unidad del Metrobús

Horas antes, un automóvil protagonizó otro accidente con vuelco sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, entre San Pedrito y Quirno.

Según las primeras informaciones, el vehículo chocó contra la infraestructura del corredor Metrobús y terminó dado vuelta. Una mujer y un hombre, ambos de 26 años, resultaron heridos y recibieron asistencia médica en el lugar.

El operativo obligó a realizar restricciones parciales en el tránsito y afectó la circulación en una de las principales arterias de Flores.

Colectivo y moto chocaron en Monserrat

A primera hora de la mañana también se registró un choque entre un colectivo de la línea 60 y una motocicleta en Moreno al 1500.

El motociclista, un joven de entre 20 y 25 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Policía de la Ciudad trabajó en la zona mientras se realizaban las pericias para establecer cómo ocurrió el impacto.

Las autoridades investigan las circunstancias de los tres accidentes.

Fuente: Infobae