Murió la mujer que sufrió quemaduras tras la explosión de su celular mientras lo cargaba en el auto en Córdoba

María Lucila Pagani (47) , la mujer que sufrió quemaduras por la explosión de su teléfono celular mientras lo cargaba en el auto, murió en las últimas horas tras permanecer internada en grave estado en el Instituto del Quemado de Córdoba .

La mujer entró con quemaduras graves que le provocaron una severa afección en la vía aérea, además de heridas politraumáticas producto de un choque que ocurrió después de la explosión, cuando el conductor del coche perdió el control e impactó con una alcantarilla al costado de la ruta E53.

Según informó Cadena 3, Pagani era una profesional "de altísima formación" . Se había graduado como licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tenía un Magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova, de Italia. En la actualidad, se desempeñaba como docente en los niveles medio y superior, además de su rol como investigadora

Pagani había sufrido el accidente en la noche del domingo. Según fuentes policiales, el incendio se inició por la explosión de un teléfono celular que se encontraba conectado para su carga dentro del habitáculo de un Renault Sandero. Ella viajaba como acompañante y se llevó la peor parte. Durante sus últimos días, los médicos le colocaron asistencia respiratoria mecánica por la gravedad del cuadro.

El conductor, un hombre de 43 años, perdió el control y chocó contra una alcantarilla a la altura del kilómetro 14 de la ruta. Él fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo pero se encontraba fuera de peligro.

Arnaldo Visintin, doctor en Ciencias Químicas, especialista en baterías de litio e investigador del Conicet, explicó a Clarín que este tipo de baterías funcionan a partir de un proceso electroquímico entre dos polos: un cátodo y un ánodo, capaces de almacenar y liberar energía.

En los dispositivos de uso masivo, el cátodo suele estar compuesto por combinaciones de cobalto, níquel y litio, mientras que el ánodo es mayormente de materiales carbonosos.

La circulación de electrones entre ambos permite el funcionamiento del equipo, pero cuando la diferencia de potencial supera ciertos límites -alrededor de los 5,2 voltios- el solvente interno puede descomponerse , provocar el hinchamiento de la celda y, en casos extremos, generar una explosión.

Por eso, según el especialista, el desafío tecnológico es desarrollar materiales que entreguen alta energía sin alcanzar esos niveles críticos de tensión.

Visintin detalló que las baterías tiene dos componentes clave: uno químico, encargado de almacenar la energía; y otro electrónico, que regula su funcionamiento.

Para evitar incidentes, cada celda cuenta con un sistema de gestión conocido como BMS (Battery Management System), que monitorea la diferencia de potencial y corta la corriente si detecta valores peligrosos.

Mientras ese sistema opera correctamente, la posibilidad de una explosión es baja; sin embargo, una falla del BMS puede permitir que el voltaje alcance niveles críticos y provoque la descomposición del solvente interno.

Fuente: Clarín