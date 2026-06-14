Murió en el choque de helicópteros de Río de Janeiro el director de cine Lucas Vignale, quien había filmado en Madariaga

|Vignale junto a Toto Lorenzo en la municipalidad de Madariaga
La colisión de dos helicópteros ocurrida esta mañana en Río de Janeiro causó la muerte del director de cine argentino Lucas Vignale; quién en 2024 rodó en Madariaga la película "El tren fluvial".
Lucas Vignale, de 28 años, falleció este domingo producto del choque de dos helicópteros en la ciudad brasilera de Río de Janeiro. Viajaba junto al youtuber Gaspi, quien también falleció en el trágico accidente.
Vignale era un cineasta argentino, principalmente conocido por su trabajo con videos musicales junto a grandes artistas de la industria argentina, como Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Duki y Wos.
También trabajó en cine independiente y codirigió un cortometraje junto al actor Lorenzo "Toto" Ferro, llamado La Pasión.
Este fin de semana se encontraba trabajando junto al youtuber de 23 años, Gaspi, en Río de Janeiro cuando fueron víctimas de un accidente aéreo que les quitó la vida.
Vignale había llegado a nuestra localidad junto a al actor y productor Lorenzo “Toto” Ferro. En principio hicieron un cortometraje sobre el detrás de escena de La Pasión Según San Juan y, luego, se lanzaron con la película que tuvo como protagonista a Milo Barría.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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