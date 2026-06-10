Mundial 2026: México recibe la ceremonia inaugural entre piquetes, protestas y obras sobre la hora

CIUDAD DE MÉXICO.- “ Boicot al Mundial . CNTE”. Varias pintadas con esa inscripción quedaron este martes plasmadas en paredes y cartelería publicitaria a lo largo de la transitadísima Calzada de Tlalpan, la avenida que lleva hacia el legendario Estadio Azteca , donde mañana se correrá el telón del Mundial más caro y grande jamás celebrado hasta ahora.

Las remodeladas estaciones del metro, que llevan la leyenda oficial “Ciudad de México, capital de la transformación”, los cruces peatonales pintados de lila y los canteros con cientos de flores son apenas un llamado para mostrar que acá se jugará la copa . Al hablar con hinchas y vecinos de una de las urbes más pobladas del mundo queda la sensación de que este país no organiza el Mundial . Más bien, será el anfitrión de la fiesta inaugural , del debut del local y de otro puñado de partidos.

En algunas esquinas emblemáticas de El Zócalo, donde estará el fan fest de la FIFA , o del Paseo de la Reforma los vendedores ambulantes ofrecen la camiseta tricolor que pintará las más de 80 mil butacas del Azteca.

Los mexicanos inflan el pecho por recibir a la tercera copa del mundo y se ilusionan con una mejor performance de su selección de fútbol , un deporte que es ultrapopular aquí pero que nunca ha rendido en resultados en los mundiales.

Hace meses que no hay más entradas para México-Sudáfrica, pero las que se pueden conseguir en la reventa van desde los 2300 hasta los 9000 dólares.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey cobijarán 13 de los 104 partidos de este Mundial compartido con sus vecinos del norte, donde hasta ahora gana la apatía generalizada y hasta se mezclan imágenes de deportaciones y malos tratos con delegaciones extranjeras, algo inédito para la gran cita de la FIFA.

Lo que más ocupa por estas horas a los mexicanos son los piquetes que llevan adelante desde hace unos días un sindicato de maestros que llegó desde el interior del país y que amenaza con boicotear la fiesta inaugural que mirará el mundo entero cuando Shakira mueva sus caderas sobre el mismo césped que consagró a Diego Maradona y a Pelé.

Si llegar al estadio lleva más de una hora en auto desde la emblemática avenida Paseo de la Reforma, el día del partido será toda una aventura. Las autoridades mantendrán un cerco de seguridad de unos dos kilómetros alrededor del Coloso de Santa Úrsula a fin de contener las manifestaciones del gremio CNTE. Se levantaron vallas para que los docentes no avancen hacia el estadio.

“Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la copa mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum como una forma de llevar tranquilidad a la ciudadanía. Además, decretó en estas horas que no habrá clases en la capital y la administración pública podrá trabajar en forma remota a fin de hacer más sencillo el acceso al estadio.

La céntrica plaza de El Zócalo, donde funcionará el fan fest para los aficionados que no tienen entradas y quieran seguir los partidos en pantalla gigante , fue también escenario esta semana de diferentes protestas. Junto a los maestros se manifestaron familiares de desaparecidos en los últimos años por el crimen organizado y la violencia institucional. En un país con más de 130.000 personas desaparecidas solo en los últimos veinte años, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, visibilizar este reclamo frente a la vidriera del Mundial es una buena ocasión.

Para las horas previas a la inauguración está convocada un gran marcha en la zona de Tlalpan, cerca del Azteca, y también en el Zócalo.

No solo maestros, campesinos y madres del dolor quieren mostrar su descontento. Una extraña disputa judicial entre los dueños de los palcos del Azteca y la FIFA tiene en vilo a la organización del partido inaugural.

Manuel Negrete fue el autor de uno de los tantos más recordados por los mexicanos y al que algunos lo han bautizado en forma exagerada “el gol del siglo”. Aquella tijera que marcó Negrete contra Bulgaria en México 86 lo elevó al cielo de los grandes ídolos de el Tri. Ahora, Negrete preside la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, que disputa en los tribunales contra la FIFA contra el uso de las instalaciones para el Mundial .

El reclamo es el siguiente: quienes compraron los palcos hace años sostienen que tienen derechos adquiridos y por eso fueron a la Justicia para acceder a sus lugares, venderlos, usar el estacionamiento y hasta ingresar comida y bebidas. Claro que el reglamento de la FIFA se opone a esto en cualquier competición que organiza.

Este martes, la FIFA logró que un juez federal suspenda el acceso que los propietarios habían obtenido mediante cautelares. Sin embargo, el tema no está cerrado aún y los dueños de los palcos amenazan con lanzar nuevas protestas el día de la inauguración.

El domingo, en el norteño estado de Coahuila, entre Chihuahua y Nuevo León, el PRI obtuvo un claro triunfo en las elecciones locales donde la seguridad estuvo en el foco de la campaña . El histórico partido que gobernó México durante casi siete décadas, incluidos los dos mundiales que ya se organizaron en 1970 y 1986 , dejó el poder hace un cuarto de siglo bajo un fuerte desgaste político e institucional y con fuertes denuncias de corrupción , fue la cuarta fuerza nacional más votada en las elecciones de 2024, que llevó al poder a Sheinbaum, que domina con su fuerza Morena gran parte de los 30 estados mexicanos . El PRI intentó con el triunfo en uno de sus últimos bastiones nacionalizar la elección y plantarse como alternativa en una oposición fragmentada para las intermedias del año próximo.

Como pasa en la Argentina, la política mexicana se mete en casi todos los temas de interés público y el Mundial no fue la excepción. El costo derivado de la decisión de ser anfitriones es tema de discusión desde hace meses. También, la cantidad de obras que se terminaron a pocas horas del inicio e, incluso, otras que todavía están en sus retoques finales. Diputados del partido oficialista Morena, que también gobierna Ciudad de México, defienden la inversión de más de 1000 millones de dólares en obras de infraestructura para la capital del país.

Las obras vinculadas a la copa del mundo incluyen más de 2000 proyectos concluidos o en ejecución. Entre ellos, la renovación del aeropuerto internacional y la modernización integral de un tren para conectar la zona metropolitana, la renovación integral del metro, que incluye 20 estaciones, la pavimentación de 250 kilómetros lineales y construcción de nuevas vías, entre muchas otras obras.

El Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan todavía está en obras. El domingo la alcaldesa Clara Brugada encabezó la inauguración pese a que todavía quedaban trabajos pendientes. Algunas estaciones de subte sufrieron en las últimas horas las intensas lluvias que castigan a la capital del país. Hay goteras y charcos en varios lugares que fueron recientemente reinaugurados.

Pese a los cruces, se estima que este Mundial dejará un legado en infraestructura y crecimiento estacional en los sectores del turismo y servicios . Pero no tendrá un fuerte impacto en el PBI , que se estima crecerá por encima del 1 por ciento este año. Los especialistas prevén que la copa dejará una derrama por encima de los 3000 millones de dólares. Los trece partidos que se disputarán en la capital mexicana y las otras dos sedes seleccionadas por la FIFA, Monterrey y Guadalajara, también generarán más de cien mil empleos temporales.

Pese a todo, el negocio de la FIFA está en marcha y más firme que nunca. Este jueves Shakira moverá sus caderas, la pelota rodará y los hinchas se olvidarán de sus problemas cotidianos al menos por un par de horas.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación