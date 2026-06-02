Milei comparó la batalla cultural del modelo libertario con una película de Pixar: “Monstruo, no nos asustás más”

El presidente Javier Milei comparó este martes la batalla cultural del modelo libertario con la película animada “Monsters, Inc.” (2001), del estudio Pixar, al equiparar al kirchnerismo y al modelo “colectivista” con la “fábrica de monstruos” que en esa ficción se dedicaba a “asustar niños”.

“Yo sé que va a ser polémico lo que voy a contar, pero hay una película que es hermosa que se llama ‘Monsters, Inc’ . Es fabulosa, porque era como una suerte de fábrica que se dedicaba a asustar niños. ¿Cuál es la trama de la película? Que va un monstruo, quiere asustar a una nenita y la nenita se le mata de risa”, expuso Milei ante el auditorio del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde despertó risas de los presentes.

Al respecto, prosiguió: “El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país va a ser definitivamente libre y grande nuevamente. La campaña es ‘Monsters, Inc’. El monstruo K. Monstruo, no nos asustas más” , insistió.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó que “hoy la inflación retorna a su sendero descendente” y lo atribuyó al “trabajo previo” del programa económico de su gobierno.

“Si no hubiéramos hecho el ajuste más grande de la historia, hoy la historia sería otra. Y todo esto lo logramos sin una confiscación, sin un Plan Bonex, sin devaluar ni violentar los derechos de propiedad privada, y recomponiendo tarifas”, afirmó.

También relacionó la baja de inflación con un eventual triunfo electoral el año próximo, al vaticinar: “A fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y en octubre los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”.

“Si sale bien, no nos para más nadie”, prometió.

Las referencias a ‘Monsters, Inc’ habían venido a propósito de lo que llamó la “campaña del miedo” de las elecciones de 2023 . En aquella oportunidad, dijo, “hablaban de la venta de órganos, algo que claramente no ha ocurrido ; que íbamos cerrar las universidades y hospitales, que no están cerrados; trataron de asustar a la gente con la venta de armas, diciendo que se las íbamos a vender a los niños en los colegios y se iban a matar en los colegios”, enumeró.

“Si entienden al Estado como un gran gestor de seguros, una forma de atacar las ideas de la libertad es justamente sembrar el miedo. Lo intentaron en 2024 y no tengan dudas que lo van a volver a intentar el año que viene. Es parte de la lógica para asustar a la gente y que vaya sobre soluciones más colectivistas”, abundó.

Al respecto, Milei explicó: “Si lo que logro es corregir imperfecciones en los mercados de seguros, la demanda de seguros provista por el sector estatal cae , y voy hacia mercados más eficientes y con menos carga tributaria, lo que permite crecer más”.

“Lo llamamos la ‘revolución de los seguros’ porque es una forma de que los individuos estén cubiertos con seguros a mejor calidad y mejor precio, y que la contracara sea que tengamos menos impuestos”, añadió.

Como otro ejemplo, planteó que “se supone que el Banco Central es un seguro a la estabilidad financiera . La inflación que dejó el gobierno pasado, sumado a todas las hiperinflaciones que vivimos los argentinos, son casos notorios de cómo ese seguro falló más de las veces en que cumplió en algo. Si lo que quiso hacer fue procurar estabilidad financiera, la historia de 1935 hasta 2023 deja bien en claro que, salvo un período muy corto de tiempo, fue un desastre”, insistió.

“El Estado presente ofrece muchos seguros, pero cuando aparece el siniestro no cubre ninguno”, subrayó.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación.

Por su parte, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca) también expusieron en IAEF y respaldaron el rumbo económico del gobierno de Milei , al reclamar un “RIGI permanente” para las provincias.

Weretilneck sostuvo que el equilibrio fiscal y comercial son “aspectos centrales”. “Nosotros, como gobernantes, más allá de no pertenecer al partido del Gobierno, acordamos con estas definiciones” , aclaró.

Por su parte, Jalil planteó que “casi todas las provincias tienen superávit fiscal”, pidió que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convierta en una iniciativa de carácter permanente y lamentó que otros gobernantes peronistas no hayan acompañado el proyecto del oficialismo.

Fuente: La Nación