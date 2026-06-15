Milei avaló a Adorni con un reposteo en redes, pero crece la presión interna para que se vaya

"Si perdemos la moción de censura contra (Manuel) Adorni vuelve a subir el riesgo país" , es una de las frases que le hacen llegar a Javier Milei desde las bancadas oficialistas del Congreso y que se suman al pedido de gran parte del gabinete para que le dé una salida elegante. Pero el Presidente sigue firme en su respaldo al jefe de gabinete: este domingo así lo ratificó al compartir un mensaje en sus redes sociales en el que un militante libertario le asegura que va a salir fortalecido por sostener al inesperado inversor en bitcoins.

La tensión interna por la permanencia del ministro coordinador en el cargo domina la discusión en el oficialismo : no hay conversación en la que el incómodo tema no se cuele. Tal vez por eso en el entorno de los hermanos Milei han decidido cortar por lo sano: esta semana no está previsto convocar ni a reunión de gabinete ni a la "mesa política" del Ejecutivo.

Si en primer término las resistencias a la continuidad de Adorni habían partido del entorno del asesor Santiago Caputo, luego fue la ex ministra Patricia Bullrich quién le puso voz al reclamo del gabinete para que el funcionario presentara su DDJJ; algunos ministros, incluso, deslizaban en voz baja que el también vocero debía dar un paso al costado.

Pero tras el impacto negativo que tuvo en la opinión pública la presentación del esposo de Bettina Angeletti del último miércoles en La Nación+, cuando argumentó su crecimiento patrimonial por un dinero que le había legado el padre y una inversión en criptomonedas, desde el karinismo le empezaron a soltar la mano y no ven con malos ojos que la oposición le haga al oficialismo el trabajo sucio , esto es, avanzar con una moción de censura.

Si bien Milei evitó manifestarse directamente sobre las "aclaraciones que hizo" Adorni sobre su declaración jurada y su crecimiento patrimonial el miércoles, en paralelo a la actualización de su rendición de ingresos y acreencias en la Oficina Anticorrupción y en el ARCA, este domingo salió a posicionarse sobre el tsunami que provocaron las revelaciones del funcionario.

Ese respaldo tácito del primer mandatario lo efectuó a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que se hizo eco de un mensaje del autor Eric Harris. "Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", decía el mensaje de Harris, que el libertario reposteó en una historia de IG.

En su cuenta X, reposteó una publicación del columnista Leonardo Facco, titulada "Adorni y la defensa del ahorro". Es decir, el jefe de Estado repite la estrategia del propio jefe de gabinete: que lo suyo en todo caso fue un caso de evasión intentando despejar cualquier duda sobre el origen de los fondos de ese ahorro.

ADORNI Y LA DEFENSA DEL AHORRO! Hay algo profundamente grotesco en la polémica construida alrededor de Manuel Adorni, ahora que ha oficializado el origen de los ahorros que utilizó para comprar un par de departamentos y realizar algunos viajes. El vocero del gobierno de Milei,…

La defensa del mandatario de quien fue, hasta hace tres meses, su principal vocero de gobierno se produce en vísperas de la embestida opositora en el Congreso, que pedirá la interpelación del funcionario como paso previo a una eventual moción de censura , esto es, el intento del Parlamento por forzar la expulsión del jefe de gabinete.

La oposición huele que el ministro coordinador cuenta con cada vez menos respaldo dentro del oficialismo . Ya no hubo posteos en redes de los ministros en apoyo a las explicaciones del vocero. Tampoco de los referentes parlamentarios de LLA pese a que hubo un informal pedido emanado desde la Casa Rosada del último miércoles. "Karina (Milei) no estuvo esta vez detrás de un operativo blindaje ", sentenció, con malicia, una alta fuente oficial consultada.

Lo cierto es que frente a tanta controversia interna, la mesa chica del Presidente ha optado por no volver a hacer forzosas demostraciones de unidad. La foto de la "mesa política" del último jueves , donde se vio a una incómoda Patricia Bullrich soplando la torta de cumpleaños y al propio Adorni casi saliendo de foco, no convenció a nadie. No está prevista para esta semana un nuevo encuentro del equipo de gobierno en Casa Rosada.

El jefe de Cámara de Diputados, Martín Menem , habitual participe de estos mitines y enfrentado a Santiago Caputo , ni siquiera esta en el país. Este domingo arribó a Israel en su "primera visita oficial" al país hebreo, según describió Axel Wanish , embajador argentino en ese país. "Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo, que seguirán fortaleciendo este vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de su historia. Argentina e Israel", expresó el rabino en su cuenta de X.

En el equipo del asesor presidencial se encuentran en una tensa espera: vienen advirtiendo que la presentación de Adorni del último miércoles no hizo cosa que oradar aún más "su credibilidad" pero saben que el funcionario aún cuenta con el respaldo de los hermanos Milei. Y es por ahora, pese al daño reputacional que ocasiona esta situación al oficialismo, un muro infranqueable.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín