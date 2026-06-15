Nueva encuesta y ranking de gobernadores: sorpresa con el líder y mala noticia para Kicillof

El ranking de gobernadores que publica mensualmente la consultora CB Global Data desde hace 6 años dejó en junio dos datos centrales: hubo sorpresa con el líder, el salteño Gustavo Sáenz ; y una mala noticia para el bonaerense Axel Kicillof , que terminó último.

CB es una firma con origen en Córdoba que se hizo conocida justamente cuando comenzó a publicar estas tablas federales. Arrancó con los gobernadores , sumó intendentes (del Conurbano y de todo el país) y luego se amplió al exterior, con comparaciones de presidentes de Sudamérica y América Latina .

En el caso de la última encuesta de gobernadores, se basó en un relevamiento de 900 a 1.193 casos en cada una de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires . Allí evaluó cómo ven los vecinos a su jefe de Gobierno y ordenó la tabla según la imagen positiva .

Como suele destacar Clarín , los mandatarios locales suelen tener mejor valoración en sus territorios que los dirigentes nacionales. Ejemplo: en el ranking de gobernadores de junio, 14 de los 24 quedaron con saldo a favor (más apoyos que rechazo).

En el arranque del informe, CB hace un resumen de resultados. Destaca los mejores y los peores del mes, y también los datos clave respecto a la medición anterior. Dice así:

"Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus coprovincianos son: Gustavo Sáenz de Salta, quien encabeza el ranking con un 54,6% de imagen positiva; seguido por Rolando Figueroa de Neuquén, con 54,4%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo de Tucumán, con 54,0% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los tres gobernadores peor calificados de junio son Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, quien se ubica en el último lugar con un 42,0% de imagen positiva; seguido por Ricardo Quintela de La Rioja, con 43,2%; y Gildo Insfrán de Formosa, con 45,3% de aprobación".

"En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Alberto Weretilneck de Río Negro, con una suba de + 3,7 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Claudio Poggi de San Luis, quien presentó una disminución de - 2,2 puntos en su nivel de aprobación".

Para un mejor análisis de los resultados, CB dividió el ranking en tres y así quedaron conformados tres grupos: los 8 de arriba , los 8 del medio y los 8 de abajo . En el caso de Sáenz, sorprendió su liderazgo porque años atrás, llegó a estar en el fondo de la tabla.

1° Gustavo Sáenz (PJ, Salta): 54,6% de positiva.

2° Rolando Figueroa (Provincial, Neuquén): + 54,4%.

3° Osvaldo Jaldo (PJ, Tucumán): + 54%.

4° Hugo Passalacqua (Provincial, Misiones): + 53,7%.

5° Claudio Poggi (Provincial, San Luis): + 53,5%.

6° Marcelo Orrego (Provincial, San Juan): + 53,2%.

7° Ignacio Torres (PRO, Chubut): + 53%.

8° Martín Llaryora (PJ, Córdoba): + 51,4%.

9° Juan Pablo Valdés (UCR, Corrientes): + 51%.

10° Maximiliano Pullaro (UCR, Santa Fe): + 50,4%.

11° Sergio Ziliotto (PJ, La Pampa): + 50,2%.

12° Raúl Jalil (PJ, Catamarca): + 49,8%.

13° Claudio Vidal (Provincial, Santa Cruz): + 49,5%.

14° Elías Suárez (Provincial, Santiago del Estero): + 49,3%.

15° Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos): + 48,9%.

16° Carlos Sadir (UCR, Jujuy): + 48,3%.

17° Alfredo Cornejo (UCR, Mendoza): + 48,1%.

18° Gustavo Melella (Provincial, Tierra del Fuego): + 46,4%.

20° Leandro Zdero (UCR, Chaco): + 45,8%.

21° Alberto Weretilneck (Provincial, Río Negro): + 45,5%.

22° Gildo Insfrán (PJ, Formosa): + 45,3%.

23° Ricardo Quintela (PJ, La Rioja): + 43,2%.

24° Axel Kicillof (PJ, Buenos Aires): + 42%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín