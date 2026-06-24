Mientras en su círculo buscan reparar los daños por el caso Adorni, Milei vuelve a España en una visita privada

En medio de los esfuerzos de la Casa Rosada por cerrar el capítulo abierto por el caso de Manuel Adorni, reorganizar la vocería presidencial con la llegada de Fabián Fernández y Adrián Ravier para que estén al frente de la comunicación oficial, y enfrentar una nueva ofensiva opositora en el Congreso, el presidente Javier Milei volverá este miércoles a España. Será una visita relámpago de carácter estrictamente privado.

El mandatario partirá a las 23 rumbo a Madrid y regresará a la Argentina apenas dos días después. El motivo central del viaje será su participación en la inauguración de la segunda edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina de la Universidad CEU San Pablo, donde además recibirá la Medalla de Honor de esa institución académica. La CEU es una estrictamente privada. Tiene alto prestigio a nivel internacional entre las instituciones vinculadas al catolicismo.

Según fuentes diplomáticas españolas, Milei pidió expresamente que no se le organizara ninguna entrevista periodística durante su estadía. “Viene a España en una visita privada, no oficial ni de Estado. Sólo por la invitación del CEU”, señalaron a Clarín. No estaba claro esta mañana si Karina Milei viajará con él, o estará en el viaje la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La agenda difundida por Presidencia prevé su llegada a Madrid el jueves por la tarde. El viernes por la mañana encabezará la conferencia inaugural de los cursos de verano y participará de la ceremonia de entrega de la distinción académica. Luego mantendrá un encuentro con inversores españoles, cuyos participantes todavía terminaban de definirse al cierre de esta edición. Se sabe que para el embajador Wenceslao Bunge las malas relaciones de Milei con Pedro Sánchez son una pesadilla para su misión. Igual que para su contraparte española en Buenos Aires. Nunca se vio semejante situación.

La visita vuelve a mostrar una particularidad de la relación entre Milei y España. A diferencia de otros líderes latinoamericanos, el argentino nunca fue recibido oficialmente por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni tampoco mantuvo una audiencia con el rey Felipe VI desde que llegó a la Presidencia.

Detrás de esa situación pesan los reiterados enfrentamientos entre Milei y Sánchez, que derivaron en una de las mayores crisis diplomáticas recientes entre ambos países. También influyó la cercanía política que el libertario construyó con el líder de Vox, Santiago Abascal, uno de los principales adversarios del socialismo español y con quien Milei comparte afinidades ideológicas y actos políticos desde antes de llegar al poder. Más allá de los evidentes escándalos de corrupción en el gobierno de Sánchez y en el PSOE, el jefe de Estado de Argentina disparó duros insultos para con el socialista y su mujer.

La falta de encuentros con las máximas autoridades españolas contrasta con la frecuencia de los viajes presidenciales al país ibérico. Este será el sexto desplazamiento de Milei a España desde diciembre de 2023.

Será el sexto viaje de Milei a España. El presidente participó en el Economic Forum de Madrid en marzo de 2026, donde cerró el evento en el Palacio de Vistalegre. En su discurso, reafirmó su alineamiento con el presidente de EE.UU. Donald Trump, criticó duramente otra vez a Sánchez y defendió la moralidad y justicia del capitalism.

El contexto político español, sin embargo, aparece hoy muy diferente al de sus visitas anteriores. Sánchez atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión, cercado por investigaciones judiciales y denuncias de corrupción que golpean a su entorno político y familiar. La situación se agravó tras el encarcelamiento de un ex alto funcionario socialista involucrado en una causa por presuntas irregularidades y por las investigaciones que alcanzan a su esposa, Begoña Gómez, cuya situación judicial mantiene en vilo al gobierno español.

En la Casa Rosada observan con atención ese escenario, aunque oficialmente evitan realizar comentarios públicos para no reabrir el conflicto diplomático que ya provocó la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires el año pasado.

Mientras tanto, Milei mantiene una intensa agenda internacional. Apenas regrese a Buenos Aires deberá preparar su participación en la próxima cumbre del Mercosur en Paraguay, donde volverá a coincidir con los presidentes de la región en medio de las discusiones sobre el futuro comercial del bloque.

Poco después emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos para participar de actividades vinculadas al Día de la Independencia norteamericana. En el Gobierno reconocen que uno de los principales objetivos políticos de esa visita será intentar concretar un nuevo encuentro o al menos un contacto directo con Donald Trump, a quien Milei considera su principal aliado internacional.

Así, mientras sus colaboradores intentan recomponer el frente interno tras semanas complejas y administrar los costos políticos del caso Adorni, el Presidente vuelve a apostar por uno de los ejes que más ha cultivado desde su llegada al poder: una intensa exposición internacional y una agenda exterior que sigue ocupando un lugar central en su estrategia política.

El 30 de junio, entretanto, Milei debería estar en Asunción, donde tendrá lugar la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor, de manera provisional, del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el 1 de mayo. Fue firmado en Asunción el 17 de enero pasado junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Ese enero, pegó el faltazo Lula da Silva para no verlo a Milei.

Después, Milei viajará a Estados Unidos el 4 de julio de 2026 para participar en las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país. Primero estará en Nueva York, con una agenda enfocada en consolidar su alineamiento político con Donald Trump y buscar inversiones. Este viaje coincide con el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, pero en el entorno presidencial afirman que no tiene planeado asistir a ningún partido. Pero sí encuentros empresariales con los sectores en que focaliza la administración libertaria: finanzas, inteligencia artificial, minería, energía, entre otros.

Fuente: Clarín