Liberaron a los dos argentinos que estaban detenidos en Libia: integraban una misión humanitaria para llevar ayuda a Gaza

El canciller Pablo Quirno informó esta mañana que liberaron a los argentinos que se encontraban detenidos en Libia desde fines de mayo, cuando se encontraban camino a la Franja de Gaza como parte de una Misión Humanitaria.

En una publicación de la red social X, Quirno indicó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera , participantes del Convoy Sumud , "fueron expulsados" de Libia y se encuentran "seguros en Estambul (Turquia), donde fueron asistidos por funcionarios del Consulado General en esa ciudad".

Según se supo el 25 de mayo, por una publicación que realizaron en redes sociales, los activistas habían sido "violentamente atacados", "golpeados" y "arrastrados por la fuerza" hacia coches y autobuses mientras acampaban en la ciudad libia de Sirte.

Al respecto, Quirno indicó que desde entonces, "la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, hicieron posible su liberación".

A través de un video subido a su cuenta de Instagram tras su detención, Lucas Aguilera advirtió: "Si están viendo este video significa que fui detenido, secuestrado, mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza". Y agregó: "Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad, sin ninguna presión o coerción de ninguna parte".

De igual modo, también subieron a la cuenta de Instagram de la psicóloga Paula Giménez una filmación similar. "Mi nombre es María Paula Giménez, soy de Argentina y tengo 42 años. Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad", expresó la activista.

Desde entonces, no había noticias oficiales sobre Aguilera y Giménez, y las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de todo el país, reunidas en la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), habían expresado "profunda preocupación" por la situación de los argentinos.

Al respecto, Quirno indicó que la Cancillería Argentina "no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior" y señaló que "todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron".

La Cancillería Argentina informa que hoy por la mañana fueron expulsados de Libia del Este (Bengasi) los dos ciudadanos argentinos, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, participantes del Convoy Sumud, detenidos el pasado 24 de mayo en Sirte (Libia). Ambos se…

Aguilera y Giménez son directores de investigación de NODAL, el portal Noticias de América Latina y el Caribe, que ratificó este miércoles su liberación, junto con otras cuatro personas que también seguían detenidas.

"La recuperación de la libertad de las diez personas secuestradas en Libia oriental constituye una victoria de la solidaridad internacional, de la presión de las familias, de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, humanitarias, de derechos humanos y de todas las personas que exigieron su aparición con vida y su libertad inmediata", dijeron desde el portal.

Sin embargo, desde NODAL sostuvieron que "nunca debieron ser secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria" y que los hayan liberado "no borra la gravedad de lo ocurrido".

A comienzos de junio, Página/12 reportó que los dos argentinos habían logrado comunicarse con sus familias tras 11 días de incomunicación. Los integrantes de la delegación internacional habían indicado que estaban en huelga de hambre , y algunos de ellos en huelga seca, como protesta ante la privación de su libertad.

Los dos activistas mendocinos expresaron a sus familiares que tanto ellos como sus compañeros estaban aislados e incomunicados, pese a los problemas de salud que atravesaban varios de los detenidos por la huelga de hambre.

“Dice que los primeros días fueron muy duros, estuvieron en un calabozo en forma individual, sin luz, solo con un retrete de esos pozos que te ponen para ir al baño. Están todos picados por mosquitos, las cucarachas les caminan por todos lados. Me dijo: ‘físicamente no nos han hecho nada, pero en la parte psicológica estamos destruidos’”, había relatado Nora Otín, madre de Paula.

Al día de la fecha no hay información oficial sobre el estado de salud en que se encuentran y NODAL exigió al Estado argentino que "garantice todas las condiciones necesarias para que Paula Giménez y Lucas Aguilera puedan volver a casa de forma segura y cuidada, brindando la asistencia consular, sanitaria, psicológica y logística que corresponde, tal como es su obligación".

Fuente: Clarín