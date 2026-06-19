México venció a Corea del Sur en un partido dramático y es el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial

En el partido número 1000 en la historia de los Mundiales , como local en la cancha de las Chivas de Guadalajara, un grosero error de Seung-Gyu Kim , arquero de Corea del Sur, destrabó en favor de México un partido que estaba cerrado y que no tenía emociones. Lo ganó el Tri, pese a que se fue silbado al entretiempo, y al ritmo de “Cielito lindo” se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final. Y lo hace como líder del grupo A.

El seleccionado que dirige Javier Aguirre , uno de los tres anfitriones de la cita mundialista, sumó hasta aquí los seis puntos posibles luego de vencer en el debut a Sudáfrica. Sin embargo, no parece ser uno de esos equipos que puedan aspirar al mote de “revelación” del torneo . Empujado por su público, tomó la iniciativa de comienzo en el encuentro, pero pronto logró emparejar las acciones el conjunto coreano, que le había ganado con claridad en su primera presentación a República Checa.

En el primer tiempo, un cabezazo de Julián Quiñones , autor del primer gol del torneo, que tapó bien Seung-Gyu Kim y el gol que Edson Álvarez le sacó en la línea a Heung-Min Son fueron las únicas ocasiones de peligro. Todo lo demás fueron pases al pie, poca inventiva y nula fricción.

Se mantuvo esa tónica en el desarrollo del juego en el comienzo del complemento. La mayor emoción caía de las tribunas, donde se escuchó ese famoso hit que ya había sonado en el Azteca. H asta que el arquero coreano, en su intento por tomar un balón aéreo, la dejó caer y le sirvió el gol a Luis Romo, quien no lo desaprovechó.

Igualmente, nunca se terminó de soltar el seleccionado mexicano, al que no parece sobrarle nada. Exigió en dos oportunidades a Seung-Gyu Kim, que se redimió de un error que terminó siendo muy caro, y luego terminó aguantando la ventaja contra su arco, con algo de fortuna en el final.

México se aferró al 1-0 y lo consiguió en buena medida por la milagrosa atajada de R aúl Rangel a Cho Gue-Sung sobre el final y sobre la línea . Jugará ahora contra República Checa liberado de tensión. Corea del Sur, en tanto, deberá buscar la clasificación contra Sudáfrica.

México: Raúl Rangel (5); Jorge Sánchez (5), Edson Álvarez (6), Johan Vásquez (5), Jesús Gallardo (5); Érik Lira (5), Luis Romo (7); Brian Gutiérrez (6); Roberto Alvarado (6), Raúl Jiménez (6) y Julián Quiñones (7). DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim (4); Han-beom Lee (5), Kim Min-Jae (6), Gi-hyuk Lee (5); Young-woo Seol (5), In-beom Hwang (6), Seung-Ho Paik (5), Moon-hwan Kim (5); Lee Kang-in (6), Heung-Min Son (5) y Lee Jae-sung (4). DT: Hong Myung-Bo.

Cambios: ST, 12m Oh Hyeon-Gyu (5) por Heung-Min Son y Hwang Hee-Chan (5) por Lee Jae-sung, 26m Obed Vargas (6) por Luis Romo, Orbelín Pineda (6) por Brian Gutiérrez y Hyun-jun Yang (5) por Young-woo Seol, 32m Cho Gue-Sung (5) por Seung-Ho Paik, 35m Israel Reyes (5) por Roberto Alvarado y Santiago Giménez (5) por Raúl Jiménez, 39m César Huerta (5) por Julián Quiñones.

Amonestados: Lee Kang-in y Saung-Ho Paik.

Fuente: Clarín