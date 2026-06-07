Messi movilizó Texas y dejó señales positivas rumbo al Mundial

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- Lionel Messi no jugó ni un minuto, pero volvió a ser el centro de todo. De las 91.102 personas que asistieron al Kyle Field para el amistoso entre la Argentina y Honduras, la enorme mayoría fue a verlo a él . Cada aparición en la pantalla gigante provocó una ovación. Cada vez que se levantó del banco, las cámaras fueron detrás suyo. Y hasta cuando la organización cometió un insólito error y reprodujo Bombón asesino , el hit de Los Palmeras, en lugar del himno nacional durante la previa, se lo vio sonreír y comentar la situación entre risas con sus compañeros.

Hace apenas dos semanas, el escenario era muy distinto. El 24 de mayo, cuando pidió el cambio durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, la preocupación se instaló rápidamente alrededor del capitán. A poco más de tres semanas para el debut en el Mundial, cualquier molestia física pasaba a ser motivo de atención. El parte médico difundido por el club informó una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo , una explicación que no terminó de despejar todas las dudas y abrió inevitablemente el interrogante sobre cómo respondería su cuerpo a los 38 años, a poco de cumplir 39.

Las primeras estimaciones apuntaban a una recuperación cercana a los diez días. La selección, sin embargo, eligió manejar el tema con extrema cautela. Messi se incorporó a la concentración en Kansas City y fue aumentando las cargas de trabajo de manera gradual , sin apurar tiempos ni asumir riesgos innecesarios.

Por eso, cuando Lionel Scaloni reveló el viernes que existían posibilidades de que sumara minutos frente a Honduras, la expectativa se disparó . El amistoso no había despertado demasiado interés, pero la sola posibilidad de volver a ver a Messi en una cancha cambió el clima. Finalmente no ingresó, aunque su presencia fue suficiente para que el encuentro batiera un récord histórico en el estadio , superando la marca registrada en el amistoso entre México y Brasil disputado en 2024.

Messi fue uno de los cinco futbolistas que no ingresaron. Los otros fueron Gerónimo Rulli -los arqueros elegidos fueron Juan Musso y Facundo Beltrán-, Nicolás González, que había dejado atrás un desgarro, y los juveniles Agustín Ovando y Simón Escobar. Sin embargo, la señal más positiva llegó una vez terminado el partido.

Mientras la mayoría de los jugadores ya se dirigía a los vestuarios, el astro permaneció en el campo junto a los suplentes y a quienes habían sumado pocos minutos. Bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín realizó pasadas en velocidad, cambios de ritmo y ejercicios cada vez más intensos. Respondió bien. Se lo vio suelto, sin rastros visibles de dolor y completando cada movimiento con normalidad. Una imagen que reforzó el optimismo que existe puertas adentro.

Las buenas sensaciones no se limitan a aquella rutina posterior al partido ante Honduras. Desde que la selección llegó a aquí, Messi se muestra de muy buen humor . En las prácticas se lo ve relajado, distendido y casi siempre cerca de Rodrigo De Paul, su compañero más cercano dentro del plantel. Comparten charlas, bromas y comentarios durante buena parte de los entrenamientos, incluso en medio de las tareas físicas.

En la intimidad del cuerpo técnico también transmiten tranquilidad. Lo ven mejor de lo que imaginaban cuando se produjo la lesión y destacan la evolución que mostró durante los últimos días. Responde bien a las cargas y también dejó buenas sensaciones en los ejercicios con pelota. Algo que tampoco sorprende demasiado si se observa cómo cerró el semestre en Inter Miami, donde terminó siendo decisivo en ataque , con goles y asistencias, y atravesando uno de sus mejores momentos.

Detrás de esa evolución también hay un trabajo que viene de mucho antes. Con el Mundial como gran objetivo, Messi planificó la recta final de la MLS pensando especialmente en llegar de la mejor manera posible al torneo, con entrenamientos en doble turno junto a Rodrigo De Paul y adaptando su juego a medida que se acercaba la competencia.

En ese camino también mantuvo la misma postura que transmite desde hace años dentro del grupo. A diferencia de otras figuras históricas, nunca realizó anuncios sobre si jugaría o no este Mundial . Ni siquiera cuando las especulaciones crecían por su edad. Scaloni contó que, al comunicarse con él porque todavía no tenía certezas sobre su decisión, recibió una respuesta que lo sorprendió: Messi le dijo que estaba esperando la lista como cualquier otro futbolista. La anécdota refleja una forma de conducción: la del líder que marca el camino desde el ejemplo, sin privilegios ni excepciones.

Todo indica que el martes, frente a Islandia, llegará el momento de verlo nuevamente en acción . La idea de Scaloni sería utilizar una formación muy cercana a la que imagina para el debut mundialista. En ese contexto, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico aparecen como candidatos a descansar después de haber sido titulares ante Honduras. El lateral, además, dejó el campo en el entretiempo con visibles signos de cansancio. También podrían preservarse algunos futbolistas que todavía arrastran molestias físicas o que no se encuentren al ciento por ciento.

La fascinación que genera Messi quedó expuesta durante toda la jornada en College Station. Entre quienes se acercaron a saludarlo estuvo Marcel Reed, mariscal de campo de Texas A&M y una de las principales figuras deportivas del campus universitario. También hubo una escena curiosa tras el partido: varios futbolistas hondureños se acercaron con la intención de intercambiar camisetas, pero Messi solo tenía puesta la pre-match y no pudo cumplir con todos los pedidos.

Aun sin jugar, volvió a marcar la agenda de la selección. Y, sobre todo, dejó la sensación que el cuerpo técnico esperaba encontrar: que el susto de finales de mayo empieza a quedar atrás y que Messi llegará en condiciones de liderar la ilusión argentina en el Mundial.

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Fuente: La Nación